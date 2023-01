High On Life, petite pépite rafraîchissante bien aidée par le Xbox Game Pass, se permet souvent de briser le quatrième mur. Surtout quand il s’agit de troller…

Le speedrunning est une pratique assez courante dans le jeu vidéo : elle consiste à terminer un jeu le plus vite possible, afin d’établir des records à montrer à tout le monde. Pour triompher et gagner du temps, les adeptes de vitesse rivalisent d’astuces — parfois à la limite de la triche. Si les concernés le font dans le jeu vidéo High On Life, alors ils risquent de se faire pincer puis troller.

Lancé fin 2022, High On Life est un jeu vidéo imaginé par Justin Roiland (co-créateur de la série Rick and Morty). Il mise sur l’humour pour pimenter son gameplay axé sur le tir. La réussite est totale, tant le titre empile les gags grâce à des armes dotées de la parole. Il lui arrive aussi de briser le quatrième mur, comme le prouve cette vidéo publiée sur YouTube le 3 janvier 2023 par la chaîne Cracking Bananas. On y voit que High On Life est capable de détecter le speedrunning.

High On Life célèbre le speedrunning

« Est-ce que tu essaies de speedrunner ? Est-ce que tu essaies d’aller vite là ? C’est ok, tu peux le faire. C’est… on pense que c’est cool ! On pense que c’est excellent. Bonne chance ! J’espère que tu obtiendras un record du monde ! », prononce l’intelligence artificielle de la combinaison, quand on tente de trouver des chemins permettant de couper certains passages d’une quête liée à Dr. Giblets. C’est un commentaire assez inattendu, et toujours très drôle. C’est aussi une belle manière de célébrer le speedrunning, qui permet de faire parler d’un jeu bien après sa sortie grâce au talent de certains membres de la communauté.

Dans une autre séquence de la vidéo, on peut voir des ennemis nous demander « Quoi ? Tu ne comptes pas nous affronter ? », quand on essaie de les éviter pour tracer notre route. Ce à quoi votre compagnon répondra : « Oui, désolé ! Ne soyez pas offensés. On n’a pas le temps de combattre. On a un mystère à résoudre ! » Autant de phrases qui animent l’univers bariolé de High On Life. On peut trouver ce ton agaçant, ou vraiment génial.

Il y a aussi des nanars diffusés dans High On Life. // Source : Capture Xbox

Autre exemple de quatrième mur brisé : pendant une mission, un méchant nous demande d’attendre une heure, le temps qu’une porte s’ouvre. Il existe bien évidemment un passage caché pour ne pas avoir à patienter. Que se passe-t-il quand on s’exécute ? Eh bien, vous recevrez quelques remontrances de la part de vos alliés, comme le prouve cette autre vidéo :

En somme, High On Life est vraiment un jeu très, très inspiré. Le succès est d’ailleurs au rendez-vous. Dans un communiqué publié le 21 décembre, Microsoft a annoncé que le jeu avait signé « le meilleur lancement d’un jeu Xbox Game Pass en 2022 et le meilleur de l’histoire du service pour un jeu d’un éditeur tiers ». Une preuve que l’humour, ça paie toujours.