Pour ce troisième épisode de l’année, nous souhaitions vous raconter une histoire. Celle de Danielle Mérian, ancienne avocate au barreau de Paris désormais présidente de l’association SOS Africaines en Danger. Militante féministe, Danielle Mérian a connu la naissance de l’informatique et a toujours été enchantée par les nouvelles technologies — en particulier quand elles lui ont donné de nouveaux moyens pour faire entendre ses combats.

Durant les 30 minutes d’entretien que Julien et Nelly ont pu animer, Danielle Mérian a pu mettre en avant son projet de financement participatif visant à faire circuler des bus dispensaires en Afrique de l’Ouest afin de soigner les femmes excisées et sensibiliser aux dangers de cette mutilation. Numerama soutient cette initiative, que vous pouvez vous aussi aider en faisant un don à cette adresse.

