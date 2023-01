Le réseau social a annoncé avoir suspendu les comptes de plusieurs influenceurs français. Ces derniers sont visés par une plainte, déposée par un collectif de victimes, qui les accusent de pratiques trompeuses et d’escroquerie.

C’en est fini pour les influenceurs Laurent Correira et Marc et Nadé Blata. Meta, la maison mère de Facebook et d’Instagram, a annoncé par tweet le 26 janvier 2023 avoir supprimé les comptes des influenceurs français. « Les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs », a précisé Meta dans son message. Les influenceurs étaient tous les 3 visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance.

Bonjour, les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles. — Meta France (@MetaFrance) January 26, 2023

Des contenus « frauduleux et trompeurs »

Numerama a également vérifié que les comptes en question n’étaient plus disponibles sur la plateforme. Celui de Laurent « Billionnaire » Correira, qui comptait 3,2 millions d’abonnés, celui de Marc Blata, qui en comptait 4,2 millions, et de sa femme, Nadé Blata, 2,8 millions de followers, sont tous « indisponibles », indique Instagram lorsqu’on essaie d’aller sur leur page.

Dans le détail, la plainte déposée par le collectif AVI (Aide aux Victimes d’Influenceurs) accuse les influenceurs « d’escroquerie en bande organisée et abus de confiance », a annoncé par communiqué de presse de cabinet d’avocat des plaignants.

La plainte vise principalement le projet de NFT Animoon, promu par Marc et Nadé Blata sur leurs réseaux sociaux. Malgré plusieurs milliers de participants au projet et plus de 6,5 millions de dollars récoltés, le projet n’a jamais vu le jour. Les avocats du collectif AVI indiquent qu’il est « soupçonné d’être une arnaque » : le projet « promettait des gains et avantages très importants aux premiers investisseurs », tels que « 2 500 dollars offerts mensuellement à vie, des vêtements de luxe et des voyages au Japon ». Les participants au projet n’auraient jamais reçu les cadeaux promis, d’après le cabinet d’avocats.

L’autre projet visé par la plainte est le Blatagang, un canal Telegram dans lequel Marc Balta et sa femme auraient proposé à leurs fans de faire du « copy trading ». La technique, qui consiste à suivre des « signaux » d’autres traders, est en fait risquée et rien ne garantit que les participants peuvent faire fortune, contrairement à ce qu’auraient déclaré les deux influenceurs à leurs fans.

De manière surprenante, le compte de Jazz Correira, la femme de Laurent, est toujours actif, a-t-on pu confirmer. La star de téléréalité, qui compte 4 millions d’abonnés, a pourtant été épinglée à plusieurs reprises pour des placements de produits douteux. Le compte de l’influenceur Dylan Thiry, fort de 1,5 million de followers, est également toujours en ligne, alors que ce dernier est visé par « une plainte pour escroquerie et abus de confiance pour avoir détourné de l’argent récolté avec son association Pour nos enfants », a déclaré l’avocat des plaignants à BFMTV.

