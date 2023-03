L’administrateur d’une célèbre plateforme de pirates a été arrêté. La prochaine version du forum pour hacker est déjà en préparation.

BreachForums, la plateforme la plus populaire chez les cybercriminels – et experts en cyber – est inaccessible, ce 20 mars 2023. On s’y attendait après l’arrestation de son administrateur par le FBI, la police fédérale américaine, le 15 mars. Conor Brian Fitzpatrick, plus connu son pseudonyme Pompompurin, avait lancé ce forum un an auparavant, après la fermeture de la précédente place de marché, tout aussi populaire, RaidsForum. « Pom » avait invité tous les anciens membres à revenir publier des données dérobées sur son nouveau site. BreachForums a immédiatement été adopté par la communauté cyber, les plus importantes fuites – Twitter, Uber – étaient régulièrement postées sur cette plateforme.

Depuis cinq jours, les membres du forum se posaient des questions sur l’avenir de leur zone d’échange. Un autre administrateur, nommé Baphomet, avait publié une annonce peu après l’arrestation, déclarant : « J’ai la plupart, sinon tous les accès nécessaires pour protéger l’infrastructure et les utilisateurs de BF. »

« Nous allons simplement nous déplacer »

La fermeture du site ce 20 mars n’est pas un acte des autorités. Généralement, les opérations des forces de police remplacent la page d’accueil par une déclaration concrète de saisie judiciaire, avec les blasons des brigades compétentes. Autre information majeure, le fameux Baphomet a publié un dernier post avant de fermer la plateforme : « Vous verrez le forum hors ligne dans cinq à dix minutes […] Une fois que le forum sera couvert, je passerai en revue tous les messages […] Il est très probable qu’ils (le FBI) vont commencer des tactiques stupides pour effrayer la communauté en essayant de faire suspendre le domaine, mais cela n’aura pas vraiment d’importance. Comme pour les attaques précédentes, nous allons simplement nous déplacer comme nous l’avons toujours fait. »

Prior to BreachForums going offline an post was made by Baphomet indicating that the site was going offline for a migration and that there would be no fancy little logos or a login page that doesn't work (Likely referring to the FBI takeover of RaidForums) pic.twitter.com/JDTQK5XLiM — SOS Intelligence (@SOSIntel) March 20, 2023

La plateforme avait déjà été affectée par une opération des forces de l’ordre en novembre, avant de revenir quelques jours plus tard. Un autre indice a été décelé par Julien Metayer, alias « Kermit », expert en cybersécurité, à partir d’une requête DNS. « Pour certains sites, on peut demander tous les enregistrements sous format tx auprès du nom de domaine. Il arrive de temps à autre que les hackers y cachent quelques messages », nous explique-t-il. C’est le cas ici, puisque le nouvel administrateur a laissé un « Baphomet is here », – comprenez « Baphomet est ici » – dans les enregistrements.

Le message trouvé à partir d’une requête DNS. // Source : Julien Metayer « Kermit »

Il ne faudrait donc pas attendre longtemps avant de voir débarquer une nouvelle place centrale pour la communauté cyber. Puis, rappelons que Breach n’est pas le seul forum, il est juste le plus facilement accessible et le plus populaire. D’autres plateformes existent, en anglais ou en russe, réunissant des groupes précis de cybercriminels. Tant qu’il y aura des fuites, il y aura des forums.

