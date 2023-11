Fortuneo n’attends pas les fêtes de fin d’année pour faire de beaux cadeaux. La banque en ligne la plus moderne du marché offre jusqu’à 170 euros (sous réserve de respecter quelques conditions) pour les nouveaux clients d’un compte bancaire avec une carte Gold Mastercard.

Les périodes de fêtes sont souvent propices aux dépenses. Cadeaux, repas, décorations… autant d’achats qui ont vite fait de grever son précieux pécule. Cependant, il est possible de ménager un peu ses finances.

Du 9 au 20 novembre 2023, la banque en ligne offre (sous conditions) une prime de 70 euros pour une première ouverture d’un compte bancaire avec une carte Fosfo Mastercard. Celles et ceux qui ouvrent un compte bancaire avec une carte Gold Mastercard* peuvent prétendre à un bonus de 160 euros**, soit plus du double. Dans les deux cas, il faut réaliser 5 paiements au moyen de la carte bancaire, dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte. Et si vous ouvrez en plus un livret d’épargne Livret +, celui-ci grimpe à 170 euros.

Retrouver le bonus de 170 euros sur Fortuneo FTN1123

Deux primes, deux cartes, un moyen de gonfler ses économies

Les comptes bancaires avec une carte Fosfo Mastercard sont les premiers concernés par la prime de bienvenue de Fortuneo. Cette formule de compte est classique et présente l’avantage de n’imposer aucune condition de revenus ou d’épargne lors de la souscription. Les nouveaux clients, inscrits avant le 20 novembre, pourront prétendre à un bonus de 70 euros, qui sera automatiquement crédité sur leur compte s’ils réalisent 5 paiements avec leur nouvelle carte dans les 90 jours suivant sa souscription (hors virement).

La carte Gold Mastercard offre une prestation un brin différente. Mais pour ouvrir un compte avec une telle carte bancaire, il est impératif de justifier d’un revenu mensuel minimal de 1 800 euros nets**. Une requête qui s’explique par des plafonds de paiement et de retrait plus élevés avec la Gold Mastercard qu’avec la Fosfo Mastercard. En plus, la Gold Mastercard peut être à débit immédiat ou différé, une option à choisir dès la souscription de la carte bancaire. Autre avantage de cette formule : une prime de bienvenue plus élevée, pouvant atteindre 160 euros. Voilà un beau cadeau pour préparer les fêtes de fin d’année.

La carte Gold Mastercard proposée par Fortuneo // Source : Fortuneo.

Quel que soit le compte choisi, il est possible d’augmenter la prime de bienvenue de 10 euros supplémentaires avec la première ouverture d’un Livret+. Une solution d’épargne avantageuse qui promet un taux rémunérateur de 5 % pendant les quatre premiers mois, avant de passer à 2 % (offre valable pour les nouveaux clients uniquement).

Pour bénéficier de ce bonus, il est nécessaire d’indiquer le code promo FTN1123 au moment de la souscription et une fois la carte bancaire reçue, 5 paiements devront être réalisés avec, et ce dans les 90 jours.

Une banque qui ringardise les établissements bancaires old-school

La force de Fortuneo ne réside pas uniquement dans sa prime de bienvenue. Ses nombreuses prestations et avantages en font l’une des banques les plus modernes du marché.

L’ouverture et la tenue du compte bancaire ne coûtent rien, comme les paiements et retraits en France ainsi qu’à l’international (Valable pour toutes les cartes commercialisées en nouvelle souscription au 01/11/203). Même les cartes bancaires Fosfo et Gold sont offertes, à condition de réaliser une opération de paiement par mois. Et ce, quel que soit le compte choisi. Finis, donc, les micro-frais qui, mis bout à bout, grignotent les économies.

En cas de règlement d’achats sur Internet, Fortuneo fournit une carte virtuelle éphémère, afin d’éviter le partage du numéro de carte physique en ligne. Il est aussi possible, au moment de la souscription, de personnaliser le code PIN de sa carte bancaire. Autre avantage, les virements SEPA peuvent être envoyés en instantané, facilitant ainsi les transferts d’argent dans l’urgence.

La gestion de compte Fortuneo et des services qui en découlent se fait presque entièrement en ligne, même depuis un smartphone.

Une application pour garder le contrôle // Source : Fortuneo.

L’application mobile Fortuneo (Android et iOS) permet de suivre en temps réel le solde de son compte (uniquement pour la carte Fosfo), l’évolution de ses dépenses ou de réaliser des virements. Les propriétaires d’une carte Fosfo Mastercard peuvent en prime visualiser les opérations relatives à leur carte bancaire en temps réel. L’application, comme le site web, permettent de modifier les plafonds de retrait et de paiement à tout instant (sous réserve de l’acceptation de la demande par Fortuneo), de faire opposition sur une carte bancaire en cas de perte ou de vol et de désactiver le paiement sans contact.

Enfin, le client peut consulter tous les autres services mis en place par Fortuneo comme les assurances-vie, les crédits ( immobiliers) ou les investissements boursiers.

Souscrire à un compte Fortuneo

Souscrire à un compte bancaire Fortuneo est extrêmement simple et rapide (sous réserve de l’acceptation de la demande par Fortuneo). Une fois sur le site de la banque, il faut remplir un formulaire en ligne et y renseigner son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail et l’adresse de son lieu de résidence. Ensuite, il est impératif d’indiquer le code promo FTN1123 pour pouvoir prétendre à la prime de bienvenue.

Une signature électronique du contrat sera alors demandée. Ne reste plus qu’à transmettre les pièces justificatives suivantes :

justificatif d’identité ;

avis d’imposition ;

justificatifs de domicile ;

justificatifs de revenus ;

RIB pour le premier versement sur le nouveau compte.

Pour rappel, l’offre de bienvenue s’achève le 20 novembre 2023. Les clients ont jusqu’au 4 décembre de la même année pour transmettre toutes les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte et profiter de l’offre.

*Mentions légales de l’opération et de Fortuneo (avec le lien de l’opération)

** sous réserve d’acceptation par Fortuneo (voir détails dans la fiche tarifaire)