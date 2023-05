Comment stockez-vous vos mots de passe ? Sont-ils vraiment en sécurité ? Si vous ne savez pas quoi répondre à ces deux questions (ou que vous avez répondu : « dans ma tête »), c’est qu’il est temps d’utiliser un gestionnaire de mot de passe. pCloud Pass est une excellente porte d’entrée, bien plus sécurisée qu’un document word et conserve vos données sensibles à l’abri. Il est possible de l’essayer gratuitement.

Pour qu’il soit efficace, imaginer un mot de passe différent pour chaque compte que vous avez créé sur internet est un véritable exercice mental. Il doit être unique et parfois répondre à des contraintes typographiques précises. De quoi rendre fou, surtout si vous en créez de nouveaux régulièrement. Mais une fois le précieux identifiant enregistré, comment être sûr que personne ne pourra le découvrir ? Un document dédié est le meilleur moyen de se faire pirater tous ses comptes d’un coup et les trousseaux intégrés aux navigateurs sont loin d’être inviolables. Avec son gestionnaire pCloud Pass, pCloud propose un espace sûr pour vos mots de passe, toutes vos données sensibles et bien plus encore.

Comment fonctionne un gestionnaire de mot de passe

Connaissez-vous la quantité d’identifiants et de mots de passe que vous utilisez lorsque vous naviguez sur internet ? Non ? Pour vous donner un ordre d’idée, dans les bureaux d’Humanoid (le groupe éditeur de Numerama), la moyenne tourne autour de 150. Entre les comptes dédiés au shopping en ligne, les sites et applications bancaires, les applications de jeux vidéo ou les plateformes de l’inénarrable administration française, la liste est longue. Bien protéger vos données est donc indispensable. Et laisser cette tâche à un gestionnaire de mots de passe sécurisé tel que pCloud Pass est encore la meilleure solution.

pCloud Pass conserve vos mots de passe en sécurité. // Source : pCloud.

Ce service, très simple d’utilisation, vous permet de stocker tous vos identifiants dans un seul endroit. Ici, c’est chez pCloud Pass. pCloud Pass fonctionne comme un coffre-fort et se charge de retenir vos identifiants tels que les mots de passe, les numéros de carte bancaire ou de carte d’identité. Ce coffre-fort prend la forme d’une application ou d’une extension pour navigateur.

Quand vous visitez un site web ou que vous avez besoin de vous connecter à une application, il est alors capable de reconnaître le site et de remplir automatiquement l’email et le mot de passe dans les champs ad hoc pour se connecter.

Vous n’avez finalement plus besoin de retenir d’autres mots de passe que celui vous donnant accès au coffre-fort de pCloud Pass. De facto, il faut donc faire en sorte qu’il soit complexe (mais que vous puissiez tout de même vous en souvenir).

Toutes vos données sont en sécurité

Pour tous vos autres identifiants, ils sont en sécurité chez pCloud Pass. En effet, les données sont stockées sur les serveurs de pCloud, et sont entièrement chiffrées de façon à les rendre illisibles des potentiels individus malveillants.

Ajouter un mot de passe se fait en un clin d’œil. // Source : pCloud

pCloud Pass promet ainsi une « sécurité de niveau militaire ». Comprenez, un algorithme de chiffrement AES 256, l’un des plus utilisés par l’industrie et celui que l’on retrouve dans la majorité des VPN ou dans le chiffrement des conversations comme sur WhatsApp. Un niveau de sécurité que vous ne retrouverez pas sur un simple document de note ou sur un gestionnaire intégré à un navigateur web.

Créer des mots de passe forts grâce à un outil dédié

Vos données existantes sont donc stockées de manière totalement chiffrée et ne sont visibles que par vous. Mieux, pCloud Pass a aussi pensé à vos futurs identifiants et propose un outil de création de mots de passe complexes pour générer des clés d’accès uniques et très difficiles à craquer.

Au sein de l’application, vous choisissez la longueur de votre identifiant, la quantité de caractères spéciaux, de majuscules ou encore de chiffres et vous n’avez plus qu’à l’enregistrer dans votre interface pour que pCloud Pass s’en souvienne à votre place.

Grâce à pCLoud Pass, vous pourrez générer des mots de passe complexes. // Source : pCloud

Vous pouvez partager vos données sans risque

Mais si après tous ces efforts pour rendre vos mots de passe indéchiffrables, vous souhaitez malgré tout les partager à un proche de confiance, c’est possible. pCloud Pass permet en effet de choisir une liste restreinte d’utilisateurs à qui communiquer ces identifiants.

Vous pourrez ainsi leur transmettre des clés d’accès, mais aussi un numéro de carte bleu, un identifiant administratif ou tout autre élément sensible de votre choix. À l’inverse, vous pouvez les notifier de certaines modifications ou révoquer leurs accès comme bon vous semble.

Un gestionnaire multi-appareils

L’autre gros avantage de pCloud Pass est d’être accessible depuis n’importe quel appareil. Que vous soyez sur votre smartphone (Android ou iOS) ou votre ordinateur (Windows, MacOS ou Linux), vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de votre compte pCloud Pass sans problème grâce à une application dédiée ou une extension disponible sur votre navigateur préféré.

pCloud pass est disponible sur tous vos appareils. // Source : pCloud

Un transfert simple et rapide

Ça y est, c’est donc décidé, vous vous apprêtez à passer à un gestionnaire de mots de passe comme pCloud Pass. Mais l’idée de devoir tout rentrer à la main, alors que vous avez oublié les trois quarts de vos identifiants, vous rebute ? Aucun problème, un transfert de ces données prend moins de 10 minutes depuis le gestionnaire de votre navigateur, un autre gestionnaire de mots de passe ou simplement un fichier CSV.

Une fois tous vos identifiants intégrés à l’application, pCloud Pass remplira automatiquement les champs identifiants et mots de passe, et ce quel que soit l’appareil depuis lequel vous vous connectez.

pCLoud Pass dispose de nombreuses options supplémentaires intégrées. // Source : pCloud

Une offre adaptée à tous les profils

Ce gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé est très accessible. Il existe trois typologies de tarifications : la mensuelle, l’annuelle ou l’accès à vie. Parmi ces trois offres, il existe :

l’offre gratuite qui comprend le stockage d’un nombre illimité de mots de passe à partir d’un seul et unique appareil ;

l’offre premium qui comprend le stockage et la gestion de vos mots de passe et autres éléments de manière illimitée depuis plusieurs appareils pour un utilisateur, le tout à partir de 2,99 euros ;

l’offre famille grâce à laquelle vous pourrez bénéficier de l’offre premium pour 5 membres de votre famille à partir de 4,99 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.