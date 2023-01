Une faille de sécurité dans le gestionnaire de mot de passe KeePass a été découverte par un expert en cyber. Il est recommandé d’installer la dernière version si vous êtes un utilisateur de cet outil.

Après le piratage de LastPass en décembre, il faut désormais surveiller la sécurité de KeePass. Les chercheurs de la société SocPrime ont publié ce 25 janvier un rapport sur une faille dans le très populaire gestionnaire de mot de passe. Cet outil gratuit permet de stocker ses identifiants et autres informations sensibles dans un coffre-fort chiffré et sécurisé. KeePass compte plusieurs millions d’utilisateurs à travers le monde. Cette vulnérabilité est donc d’autant plus critique.

Sur GitHub, l’expert en cyber Axel Hernandez référence les manœuvres possibles pour exploiter cette faille. L’attaquant est capable d’exfiltrer des mots de passes en clair en fouillant dans les fichiers de configuration. La liste des versions de KeePass concernées est contestée.

Pour l’instant, KeePass 2.5x est considéré comme étant sensible. Les utilisateurs sont invités à rapidement mettre à jour leur gestionnaire de mot de passe pour éviter les compromis potentiels. La version 2.53 est disponible sur le site officiel.

La dernière version de KeePass. // Source : KeePass

Gérer les accès aux applications

Par ailleurs, l’attaquant doit avoir au PC (local ou distant) pour tirer profit de la faille. Il est recommandé dans ce cas-là de la fermer la session dès que l’on quitte son PC ou encore de contrôler et gérer les accès des personnes et applications sur les appareils. Ces options sont disponibles dans les onglets « Confidentialités » de vos appareils Windows et Mac.

Pour aller plus loin Des sites sponsorisés sur Google peuvent dérober tous vos mots de passe

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !