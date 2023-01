Un joueur de War Thunder a publié des documents, issus d’un manuel de l’avion de chasse américain F-16, sur un forum lors d’un débat technique. Les fuites d’infos « restreintes » sont presque une habitude chez les mordus de ce jeu vidéo de guerre.

Les passionnés du jeu War Thunder ont encore frappé. Le 16 janvier 2023, lors d’un débat technique sur le déploiement de missiles sur les avions de chasse, un membre d’un forum dédié aux joueurs a révélé des documents classés « restreints ». L’utilisateur nommé « spacenavy90 » a publié plusieurs captures d’un manuel du modèle américain F-16. Dans War Thunder, les joueurs s’affrontent avec une gamme de véhicules militaires historiques et modernes.

Il déclare : « Chose intéressante que j’ai trouvée durant mes recherches. Au cours des premiers tests AMRAAM, vous pouvez voir comment le F-16A équiperait l’AIM-120 et utiliserait TWS sur le panneau de commande des magasins non MFD « SCP. » Ces termes techniques détaillent les possibles ports de missile sur l’avion de combat et l’utilisation pour tirer ces mêmes roquettes. Les autres membres du forum ont immédiatement demandé la provenance de ce dossier.

Le fichier a été rapidement supprimé. Un modérateur a ensuite répondu en disant que le document contenait des données restreintes à l’exportation et, conformément aux lois américaines, sa publication est interdite.

Le statut « classifié » du manuel a expiré, ont fait valoir d’autres utilisateurs, mais la distribution publique en est toujours restreinte.

Pour mieux comprendre les histoires de statut, un document classé « secret défense » est réservé uniquement à un cercle très restreint d’entités pouvait consulter le contenu. La catégorie « restreinte » est plus souple, mais reste stricte dans le partage, puisque que seules les administrations ou entreprises compétentes peuvent échanger le document. De nombreuses entités étatiques sont exclues et la diffusion publique est évidemment interdite.

Un problème récurrent chez les fans de War Thunder

Les passionnés de ce jeu sont des spécialistes de la fuite d’infos militaires. D’anciens membres de l’armée sont parfois impliqués. En 2021, des extraits d’un manuel d’utilisation du char britannique Challenger 2 ont été publiés sur l’un des forums. L’utilisateur voulait convaincre les développeurs de retravailler leur modèle pour être plus adéquats avec la réalité.

Rebelote en juin 2022, avec de nouveaux documents restreints sur le même modèle, mais également des données sur le champion français, le char Leclerc. Cette fois, le membre du forum voulait prouver le degré de rotation précis de la tourelle du blindé. L’auteur de la fuite a prétendu être un membre de l’équipage d’un char Leclerc Série 2, sachant que le dernier modèle d’un char en service dans l’armée française de ce type date de 1992.

