Vidéo : Comment vous pouvez utiliser GTA V pour entraîner des voitures autonomes Gabriele Porrometo - à l'instant Tech

Grâce à Universe et DeepDrive, il est désormais possible d'avoir des voitures autonomes dans GTA V. Et ce n'est pas que pour le fun : l'expérience peut aider la science.

Grand Theft Auto V avait été intégré dans le projet DeepDrive depuis quelques temps, en étant utilisé par des chercheurs pour tester l’I.A. des voitures autonomes. Mais avec l’intégration de Universe, un logiciel qui permet d’exécuter des I.A. dans des jeux vidéo et d’entamer un processus d’apprentissage, le projet s’ouvre en open-source. Et devient accessible à tous.

Avec l’ajout de GTA V dans ce genre d’initiatives ouvertes, la simulation numérique des véhicules autonomes pourrait se développer plus rapidement — si les utilisateurs ne se limitent pas à créer seulement des voitures assassines. En effet, Zhaoyin Jia, un cadre tech de Google, a souligné : « La simulation est essentielle si l’on veut vraiment réaliser une voiture autonome. »

Indéniablement, le fer de lance de Rockstar Games offre un univers vidéoludique fructueux pour ces tests. Premièrement, le grand terrain de jeu offre un grand éventail de zones et de lieux pour tester les véhicules. Par exemple, une ville avec beaucoup de circulation ou des routes en montagne. Ensuite, le système de jeu permet aux voitures autonomes d’identifier et reconnaître facilement des piétons, des cyclistes ou des panneaux de signalisation. Aussi, les utilisateurs pourront analyser le comportement des I.A. dans des situations extrêmes, qui peuvent être difficiles à reproduire dans le monde réel. Enfin et surtout, le monde de GTA permet d’effectuer ces tests sans aucun coût et aucun risque d’accident (réels).

Cette nouvelle « mission » semble assez monotone par rapport aux contenus originaux du jeu, mais on pourra obtenir des petites récompenses en évitant les accidents ou en minimisant les distances pour arriver à destination.

Pour pouvoir expérimenter avec ces I.A., vous devrez télécharger un kit de démarrage contenant les codes sources, des logiciels et l’Infrastructure de Comptage Avancée (ICA) sur le site d’OpenAI. Bien entendu, vous devrez aussi acheter ou posséder une copie de GTA V.