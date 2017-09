Ce n'est pas un au revoir, mais un adieu. Au terme d'un long voyage autour de Saturne, la sonde Cassini envoyée par la Nasa va s'éteindre à la mi-septembre 2017. Le temps de donner un dernier baiser et de nous envoyer ses dernières données.

Brave Cassini. La sonde spatiale, envoyée dans l’espace en 1997, vit les derniers instants de sa longue existence. Ce n’est que sept ans plus tard que l’engin spatial est arrivé aux abords de sa destination : Saturne. Après avoir rempli sa mission, Cassini effectuera ses derniers tours symboliques sur l’orbite de la planète, avant de perdre à tout jamais sa liaison avec la Terre.

Avant de tirer son ultime révérence, la sonde achèvera sa vie bien remplie par une série d’étapes. Le Cnes (Centre National d’Études Spatiales) a choisi de détailler les différentes phases cette apothéose, dans une vidéo publiée sur Twitter.

Que va-t-il arriver à la sonde Cassini dans les prochains jours ? #MerciCassini pic.twitter.com/Ec6CAv3Fsl — CNES (@CNES) September 8, 2017

Comme le rappelle le centre spatial, Cassini a entamé la dernière partie de sa mission le 23 avril dernier. À partir de cette date, la sonde a eu pour mission de suivre un parcours impressionnant : 22 tours en orbite autour de la planète. Cette ronde doit s’achever le 9 septembre 2017, avec l’ultime plongeon de Cassini entre Saturne et ses anneaux caractéristiques.

Baiser d’adieu à Titan

Deux jours plus tard, le 11 septembre, la sonde effectuera ensuite un survol lointain de Titan, donnant ainsi un « baiser d’adieu » au plus grand satellite de Saturne — où l’atterrisseur Huygens s’était posé en 2005 avant de délivrer l’orbiteur Cassini. Le 12 septembre, Cassini réalisera ce que le Cnes nomme l’apoastre, c’est-à-dire le plus lointain passage de son orbite. À ce moment, la sonde se trouvera à 1,3 million de kilomètres de Saturne.

Sur Terre, les humains ne se contenteront pas d’admirer le spectacle. En effet, il faudra encore programmer les dernières photos que doit immortaliser la sonde lors de ses derniers instants. « La sonde tourne son antenne vers notre planète : elle doit rester en communication jusqu’à son entrée dans l’atmosphère de Saturne », détaille ainsi le Cnes.

Le 15 septembre, Cassini aura encore du travail alors que la fin sera proche. Il lui faudra analyser l’atmosphère de Saturne, et envoyer ces précieuses informations à la Terre. Enfin, ultime étape pour la sonde : celle-ci allumera ses propulseurs afin que l’antenne du bolide soit pointée le plus longtemps possible vers notre planète.

Lentement, Cassini rendra alors son dernier soupir en se transformant en étoile filante dans le ciel de Saturne. Dommage que personne ne soit là pour voir ça.