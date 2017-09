Niantic a livré de plus amples détails sur l'événement Pokémon Go portant le nom de Safari Zone. Il y en aura un à Paris le 16 septembre.

C’est la rentrée pour tout le monde, y compris pour Pokémon Go. Après les gros festivals mondiaux (dont celui à Chicago ayant tourné au vinaigre), Niantic Labs s’apprête à organiser des événements plus petits mais tout aussi intéressants pour les fans de l’application. Alors que certains se sont sans doute remis à la chasse à la faveur de l’arrivée des créatures légendaires, des activités officielles baptisées Safari Zone vont être organisées le 16 septembre prochain dans des centre commerciaux situés en Allemagne, en Espagne… et en France ! De tels lieux ont a priori été choisis pour des raisons évidentes : le contrôle des flux de personnes et la sécurité.

Un rassemblement en France

Les intéressés devront donc se rendre à cette date aux Quatre Temps à Paris, à la Défense (15 Parvis de la Defense). S’il faudra une invitation pour profiter de ces festivités aux couleurs de Pokémon Go, elle est gratuite tandis que les places sont limitées. Deux conditions tout de même : avoir plus de 13 et se munir d’une photo d’identité valide.

On notera que ce Safari Zone est déjà victime de son succès : les inscriptions sont d’ores et déjà fermées. Les plus voyageurs pourront se rattraper en allant à Copenhague ou à Prague le 7 octobre, ou à Stockholm ou Amstelveen le 14 octobre pour d’autres initiatives du genre. Ces événements, naguère prévus en août, avaient été repoussés après le fiasco à Chicago.

Les participants, en plus d’avoir l’occasion de faire des rencontres, recevront une médaille et des Œufs 2 km à récupérer dans les PokéStops du centre commercial. Côté créatures, on pourra capturer des Kangourex, Leveinard, Embrylex ou encore croiser des Pikachu Chromatique, Magicarpe Chromatique et diverses formes de Zarbi. Bien sûr, le but d’un tel rassemblement, au-delà de l’aspect promotionnel, est de faire jouer les gens ensemble. Vous n’avez pas de badge pour entrer ? Certaines bestioles citées apparaîtront aux abords des Quatre Temps.