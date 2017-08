Niantic Labs a logiquement décidé de revoir son calendrier des festivals Pokémon Go à venir suite au fiasco de Chicago. Les événements européens sont touchés.

On n’a vraiment pas fini d’entendre parler du festival Pokémon Go organisé récemment à Chicago. Alors qu’il devait être un rêve pour les dresseurs venus en masse pour capturer les premières créatures légendaires, il s’est transformé en cauchemar face aux nombreux problèmes rencontrés sur place. Désormais confronté à des utilisateurs n’ayant pas hésité à se tourner vers la justice pour réclamer une meilleure compensation, Niantic Labs a logiquement décidé de revoir le planning de ses événements à venir.

Repousser pour mieux se préparer

« Afin de garantir la meilleur expérience pour les dresseurs européens, nous avons décidé de repousser les festivals européens prévus pour le 5 août (Copenhague et Prague) et le 12 août (Stockholm et Amsterdam) à une date ultérieure durant l’automne » prévient le studio, indiquant que les rassemblements organisés le 14 août (Yokohama) et le 16 septembre (France, Espagne, Allemagne) ne sont pas affectés par le changement de programme.

En somme, Niantic Labs retarde les Pokémon Go Fest les plus imminents pour mieux préparer ceux d’après et s’assurer qu’il n’y aura plus de déception et de bad buzz. « Nous nous excusons pour tout désagrément et espérons que vous compreniez que notre priorité est d’assurer la meilleure expérience aux dresseurs » ajoute Niantic, qui se fait tout petit.

Le développeur promet aussi que des créatures rarement vues en Europe apparaîtront très bientôt dans certaines villes pendant une période limitée. Une compensation de plus.