A priori, c'est un jouet destiné aux enfants, mais quelque chose nous dit qu'il pourrait vous plaire. Vous rêvez d'avoir votre propre R2-D2 miniaturisé, customisable et construit par vos soins ? Ce kit vous propose justement de jouer les inventeurs de droïde.

Si nous nous sommes laissés convaincre par ces jouets Star Wars (qui sont en fait de véritable drones pour nerds), pourquoi dirions-nous non à une version miniaturisée de R2-D2 à monter soi-même ? Surtout si le droïde emblématique de la saga est fourni en kit, et que vous pouvez le monter facilement, pour ensuite l’emporter absolument partout avec vous (car qui sommes-nous pour juger ?).

Si l’idée d’avoir votre propre R2-D2 vous emballe, mais que la perspective de devoir en concevoir les plans et trouver le matériel adéquat vous enchante déjà moins, sachez que LittleBits commercialise à présent un Droid Inventer Kit.

Créée en 2011, cette société s’est fait une spécialité de contribuer à l’apprentissage de l’électronique chez les plus jeunes, en vendant des composants à assembler sans qu’il soit nécessaire de passer par l’étape de la soudure.

Une app pour guider les padawans mécanos

Dans la boîte du Droid Inventor Kit, les enfants (et les adultes) trouveront ainsi tous les moteurs, les hauts-parleurs, les autocollants, les capteurs et autres pièces nécessaires pour donner vie à un R2-D2. Pour les guider dans cette manipulation, une application disponible sur iOS et Android précise les étapes à suivre pour assembler le droïde. L’app guidera également ses usagers pour qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, personnaliser le robot.

Un mini R2-D2 autonome

Une fois monté, le droïde est capable de se déplacer de manière autonome, en évitant les obstacles qui se dressent sur son chemin. Il est également possible de configurer ce mini R2-D2 pour qu’il puisse tourner sa tête à 360 degrés (oui, comme dans les films). Encore mieux : tel un Jedi capable de maîtriser la Force, vous pouvez guider le droïde d’une main, sans le toucher.

Si vous avez décidé d’investir dans ce kit (pour l’offrir à un enfant, bien sûr, quoi d’autre), sachez qu’il vous faudra débourser la somme de 119,99€. Le kit est dès à présent en vente sur le site de LittleBits Electronics.