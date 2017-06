John Romero, l'un des hommes derrière la franchise DOOM, a décidé de vendre un exemplaire du deuxième opus sur disquettes. Un vrai objet de collection.

John Romero ne sait plus quoi faire de son temps libre alors qu’on aimerait bien qu’il révolutionne le FPS comme il a su le faire par le passé (où en est le projet Blackroom suspendu sur Kickstarter en 2016 ?). L’an dernier, on l’a par exemple vu sortir un nouveau niveau pour le premier DOOM. Il semble d’ailleurs très nostalgique de sa franchise chérie puisqu’il a décidé de mettre en vente un exemplaire de DOOM II en format disquette sur eBay. Un véritable objet de collection pour les fans, même si, pour l’heure, ces derniers ne semblent pas se bousculer au portillon.

I've decided to put up a set of DOOM 2 floppies (3.5") on eBay ! Will sign if you like (if you win). https://t.co/sNW6xR7Upo #games

— John Romero (@romero) June 25, 2017