Le Cri Wilhelm, autopsie d’un mème sonore

Ben Burtt, ambassadeur d’un cri

Jusqu’à sa découverte par Burtt, le cri Wilhelm était utilisé — on le suppose — de manière inconsciente par les monteurs son, qui l’employaient parce qu’il convenait à des situations spécifiques. Ben Burtt va, de son côté, réellement démocratiser l’usage conscient de ce fichier son. Il commence par l’intégrer dans ses travaux d’étudiant au début des années 70 : à cette époque, il n’en détient pas les droits, et « emprunte » le son en le découpant dans l’un des films qui l’utilise.

Alors qu’il se destinait à la production cinématographique, Ben Burtt se réoriente bien vite vers le design sonore. Son travail d’étudiant, très remarqué en raison, notamment, de certaines récompenses reçues, lui ouvre rapidement les portes d’Hollywood. En 1977, Burtt est embauché par un jeune réalisateur barbu portant le nom de George Lucas, qui s’apprête à tourner un film de science-fiction nommé Star Wars. Il a besoin d’une nouvelle approche sonore pour imposer son univers, et Ben Burtt devient l’homme de la situation.

Et si Ben Burtt va effectivement contribuer très largement à la conception de l’univers sonore de la saga, il va également lancer une mode surprenante : celle consistant à placer le cri Wilhelm de la manière la plus cohérente et nonchalante possible dans un environnement sonore, quel qu’il soit. À commencer par la première trilogie Star Wars, qui devient un terrain de jeu pour le designer sonore. « Je me souviens qu’un jour, George Lucas m’a demandé « tu vas encore utiliser ce cri ? », donc même lui l’avait reconnu. J’ai donc essayé d’arrêter de l’utiliser par la suite, mais c’était déjà trop tard, mes équipes me forçaient à le mettre » racontait Burtt en 2016 dans une interview.

On retrouve le cri dans tous les films sur lesquels va travailler Ben Burtt pendant plusieurs décennies, incluant notamment Willow et la saga Indiana Jones. Mais Burtt n’est pas le seul à pratiquer l’exercice : Richard Anderson, son ancien camarade de fac devenu un confrère, entre lui aussi aussi dans la danse. Il glisse le cri dans de nombreux films dont Poltergeist (1982), Batman Returns (1992) et La Planète des Singes version Burton (2001).

Petit-à-petit, Burtt et Anderson contaminent le monde du montage sonore hollywoodien. Il faut dire que les deux experts ont fait l’acquisition du son pour l’intégrer au catalogue de leurs studios respectifs, Skywalker Sound pour le premier, et Weddington Productions pour l’autre. Ces studios ayant travaillé sur de multiples productions de majors d’Hollywood, et notamment de nombreux films des studios Disney, ceci explique en grande partie pourquoi on retrouve le cri Wilhelm dans une incroyable quantité de long-métrages ces quarante dernières années. Si l’on tend l’oreille, on le trouve notamment dans La Belle et la Bête (1991), Aladdin (1992), Toy Story (1995) ou encore Hercule (1995) en l’espace de quelques années.