Your Name : la méthode Makoto Shinkai, artisan du cinéma post-Ghibli

Une œuvre pour tous, mais une œuvre personnelle

Si vous vous plongez dans l’œuvre de Makoto Shinkai, vous vous rendrez vite compte que Your Name est un best-of de sa filmographie et qu’on retrouve tous les motifs qui ont construit son panthéon personnel jusqu’à présent. Des décors qui confinent au photoréaliste. Des trains (beaucoup de trains). Un coté clippesque et un fétiche des génériques qui sont parfois les pires ennemis des films — l’accident de décalage de ton n’est jamais loin. Et surtout, comme dans ses précédents films, une histoire d’amour qui finit mal.

Il le dit a qui veut l’entendre : quelque part dans sa vie, Makoto Shinkai a été abandonné par sa moitié et il ne s’en ai jamais vraiment remis. Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire et pire ennemi d’un certain Marcel Proust, écrivait qu’une œuvre est toujours le reflet de son auteur et de sa psyché. Sainte-Beuve aimerait beaucoup Makoto Shinkai qui, en effet, conjugue talent et intention poétique. Dès ses premiers travaux, dont Voices Of a Distant Star dont il a été l’unique homme-orchestre, il explore le thème de la solitude.

Ses personnages souffrent toujours sentimentalement (âmes esseulées, soyez prêtes avant de tenter 5cm/seconde) et l’abandon va être la base d’une des plus belles séquences du film, centrale et graphique. Tous ses films parlent de deux êtres qui se cherchent, se trouvent, parfois non, qui se séparent, qui conjuguent temps et distance. Petite nouveauté ici : cette fois, les deux protagonistes apprennent à se connaître sans jamais se rencontrer.

Le jeune réalisateur de 43 ans est sensible et modeste. Son embarras face au succès de son dernier bébé est palpable et il est loin de se terminer – il déclare ouvertement ne pas mériter ce qui lui arrive, ou en tout cas craint de brûler les étapes. Face à Zootopie, Kubo, Le Petit Prince et La Tortue Rouge, il redoute l’Oscar et la suite de son travail pourrait souffrir de cette aura. Difficile, effectivement, de parler d’un journal intime si Your Name devient le film le plus rentable de l’histoire du Japon à l’étranger.

Un « nouveau » repère pour l’animation japonaise

Faisons un jeu. Ouvrez n’importe quel article de presse généraliste sur le film, faites un Ctrl+F et saisissez « Miyazaki ». Vous aurez probablement plusieurs occurrences, peut-être même dès le titre de l’article. Et de fait : Makoto Shinkai est constamment comparé au vénérable sensei à la retraite de Schrödinger. Mais c’est oublier dans le même temps qu’il fait d’abord partie d’une génération de réalisateurs qui s’exportent de plus en plus.

Un remplaçant au Studio Ghibli ?

L’année dernière, avec la sortie du Garçon et la Bête, n’était-ce pas Mamoru Hosoda, « le nouveau Miyazaki » ? Quid de Keiichi Hara, Takeshi Koike, Yasuhiro Yoshiura et, plus tard dans l’année, Sunao Katabuchi ? S’ils n’ont pas bénéficié du même bouche à oreille, d’aucuns pourraient arguer que le potentiel est aussi là et qu’eux ont moins tendance à se reposer sur les mêmes motifs. En bref : en l’absence du studio Ghibli, qui truste l’imaginaire collectif dans la case « animation japonaise qu’on peut voir au cinéma », Makoto Shinkai apparaît comme un oasis dans lequel se réfugier.

Ce n’est pas comme si l’année était avare en sorties sur le papier, mais ce ne sont pas Hana & Alice, Le Garçon et la bête ou la ressortie de Belladonna qui ont pu profiter du même rayonnement. Your Name prend peut-être, inconsciemment, la place d’un événement régulier disparu depuis deux ans… et Shinkai est loin de faire office de petit nouveau. Il se permet ici de nombreuses références à son univers, de l’intertextualité, jusqu’à jouer avec les nerfs de ceux qui connaissent ses autres films. C’est une chance de pouvoir le montrer au grand public, mais l’univers de Shinkai n’a rien de neuf.

Mieux : beaucoup de choses, dans Your Name, font écho d’une volonté de modernité. Et cela passe aussi par des motifs « gagnants ».