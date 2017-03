Le 2 mars 2017, la valeur du Bitcoin a, pour la première fois, dépassé celle d'une once d'or. La monnaie virtuelle est particulièrement prisée en Chine.

Pour la première fois de son histoire, la valeur du Bitcoin, la fameuse monnaie virtuelle utilisée partout dans le monde, a dépassé celle de l’or. En effet, ce jeudi 2 mars, une unité du Bitcoin valait 1 268 dollars, tandis qu’une once d’or était estimée à 1 233 dollars.

Cela est notamment dû à la demande croissante de la Chine, où beaucoup d’entrepreneurs l’utilisent pour blanchir leur argent ou pour faciliter leur évasion fiscale. Cette devise virtuelle est particulièrement prisée pour l’anonymat qu’elle offre à ses utilisateurs, ce qui amène souvent les organisations criminelles à l’utiliser pour des trafics d’armes, de drogues ou d’autres marchandises illégales. Conscientes de ces dérives, les autorités américaines ont récemment entamé un processus de réglementation de la crypto-monnaie.

15 millions de Bitcoins en circulation

L’année 2016 s’est révélée très positive pour le Bitcoin, qui a vu sa valeur augmenter de 125 %, poussé notamment par le Brexit et l’élection de Donald Trump. Les adeptes de cette monnaie virtuelle en sont ravis, car ils espèrent voir cette dernière remplacer l’or comme valeur d’échange universelle, même si sa valeur s’avère souvent instable.

À l’heure actuelle, 15 millions de Bitcoins circulent dans le monde. Pour les obtenir et les utiliser, un utilisateur doit être doté d’une adresse Bitcoin, composée d’une série comprise entre 27 et 34 lettres et numéros, qui fait office de boîte virtuelle.