[Le Deal du Jour] Si le monde des PC portable semble immuable, Asus apporte une vision atypique de la machine avec son ZenBook Duo 14 et ses deux écrans. Un ordinateur cherchant à améliorer notre créativité et notre productivité qui profite d’une belle réduction chez la Fnac.

Non content d’être une machine puissante, l’Asus ZenBook Duo 14 possède un twist qui le différencie grandement des autres ultrabook : un second écran tactile vient se loger au-dessus de son clavier. Cet ajout inhabituel offre de nombreuses possibilités, tant en matière de productivité que de créativité.

Le Asus ZenBook Duo 14 UX482 est proposé à 1 499 euros chez la Fnac au lieu de 2 099 euros soit une réduction immédiate de 600 euros.

Quelles sont les caractéristiques du Asus ZenBook Duo 14 ?

Le ZenBook Duo embarque un écran principal de 14 pouces, avec une définition Full HD. Celui-ci offre un grand ratio screen-to-body de 93 % améliorant fortement le confort de visionnage. Le deuxième écran tactile, baptisé ScreenPad Plus, possède une diagonale de 12,56 pouces avec une définition 1920 x 515 pixels. Il s’incline automatiquement à 7° pour éviter les reflets.

Force est de constater que le ZenBook Duo 14 est un poil plus épais que la plupart des ultrabooks en raison de sa connectique. En effet, il embarque 2 ports USB-A, 2 ports Thunderbolt, une prise HDMI, un port jack et un lecteur de cartes Micro SD.

Sa fiche technique n’est pas en reste car il peut compter sur la présence d’un processeur Intel Core i7 1165G7 de onzième génération, épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Il n’ a aucun problème pour faire tourner les tâches quotidiennes basiques et plus gourmandes sans ralentissement. En revanche, sa puce Intel Iris Xe Graphics ne lui permet pas de faire des miracles avec les jeux vidéo.

Sa batterie de 70W/h lui permet de tenir entre 15 et 20 heures d’usage, en fonction de l’activation ou non du ScreenPad Plus. Son chargeur 65W lui permet de récupérer rapidement de l’énergie.

Deux écrans, quel intérêt ?

Le second écran est un allié de choix pour le multitâche. Vous pouvez par exemple regarder une vidéo pendant que vous naviguez sur Internet. Ou plus simplement afficher plusieurs documents pendant une visio-conférence sans avoir à changer constamment de fenêtre.

D’autant que le ScreenPad Plus permet les actions rapides (App Switcher, ViewMax et TaskSwap) afin d’interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané. Le logiciel Control Panel en est le meilleur exemple puisqu’il offre le contrôle de toutes les applications de design (Photoshop, After Effect, Premiere Pro, etc.) à travers une seule et même interface.

Le ZenBook Duo 14 est d’ailleurs accompagné d’un stylet , afin de dessiner directement sur le ScreenPad Plus.

