Une startup propose de mobiliser la reconnaissance faciale pour vérifier votre attention quand il y a des publicités. En échange, elle offre une place de cinéma.

Mise au point pour authentifier ou identifier une personne, la reconnaissance faciale servira-t-elle bientôt à contrôler votre niveau d’attention aux publicités ? C’est le futur peu réjouissant qui semble se dessiner avec quelques initiatives, comme celle de l’entrepreneur américain Stacy Spikes. Son idée ? Vérifier que vous regardez bien des publicités sur votre smartphone en échange de tickets de cinéma.

Le fondateur de MoviePass a lancé son nouveau projet, baptisé PreShow, qu’il entend financer sur Kickstarter — l’intéressé a d’ores et déjà réuni plus de 16 000 dollars sur un objectif deux fois moins élevé. Ainsi, si ce projet est mené à son terme, les cinéphiles pourront obtenir des places pour un film sans rien payer, car elles auront été payées avec leur temps de cerveau disponible.

Des pubs de 15 à 20 minutes

Selon le descriptif qui est fait de PreShow, il est expliqué que rien n’est enregistré lors de la session vidéo. Aucune donnée personnelle ne sera également partagée, assure le futur service. Seules des données agrégées et anonymisées seront partagées avec les marques partenaires, notamment pour leur donner des indications sur l’efficacité de leur campagne publicitaire et sur l’attention du public.

Le suivi du visage du téléspectateur promet d’être très scrupuleux. Selon CNET, le simple fait d’éloigner le smartphone de son visage mettra la publicité en pause dans les cinq secondes. Idem si une partie du visage est obscurcie ou masquée. Et de toute évidence, il ne suffira pas de voir une ou deux vidéos de quelques secondes : les vidéos publicitaires de PreShow dureront entre… 15 et 20 minutes.

« Chaque vidéo met en vedette au moins 3 marques participantes. La vidéo est de haute qualité, divertissante, et une valeur de divertissement en soi. Avec le temps, les vidéos PreShow deviendront encore plus créatives, interactives et axées sur la valeur, offrant des possibilités d’échantillonnage, des tests et des rabais », affirme PreShow. Il faudra en effet qu’elle soit réussie si sa durée est aussi longue.

Capter l’attention du public

Le service PreShow rappelle, toutes proportions gardées, les efforts déployés par les chaînes de télévision avec leur service de replay pour garder l’attention du public même pendant la coupure publicitaire arrive. Lorsque celle-ci arrive, les chaînes n’hésitent pas à mettre sur pause la diffusion si l’internaute change d’onglet avec son navigateur, réduit la fenêtre ou lance autre chose.

Les chaînes et les marques cherchent en effet un moyen de mieux capter l’attention du public lors de ces annonces : en 2017, selon un sondage OpinionWay relayé par Le Parisien, il a été constaté que les trois quarts des Français disent ne pas être attentifs pendant les coupures publicitaires. Ils changent de pièce, ils zappent, ils coupent ou baissent le son, ils vont sur leur smartphone, leur PC ou leur tablette.

Le projet de PreShow consistant à utiliser la reconnaissance faciale pour suivre l’attention que vous portez à chaque publicité en échange de billets de cinéma n’a pas pour l’heure de perspective en France. Cette initiative américaine, couplée au fait que le public décroche quand des pubs sont diffusées à la télévision ou sur leur terminal, pourrait toutefois être une source d’inspiration dans l’hexagone.

