SFR et Bouygues Telecom mettent en place, chacun de son côté, une nouvelle offre attractive pour la rentrée scolaire. Tous deux proposent un forfait 4G avec appels/SMS/MMS illimités et 20 Go de data pour 5 euros par mois à vie.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Vous pensez payer trop cher pour votre forfait mobile ? Alors, ne laissez pas l’une de ces offres vous passer sous le nez. SFR et Bouygues Telecom proposent aujourd’hui un forfait 4G sans engagement avec appels, SMS, MMS illimités et 20 Go de data Internet pour 5 euros par mois à vie !

Offre RED by SFR RED 20 Go à 5 euros par mois

L’offre de RED by SFR 20 Go à 5 euros par mois est disponible jusqu’au 4 septembre.

Elle comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et 20 Go de data en 4G+. Depuis l’Union européenne et les DOM, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 3 Go de données 4G.

Offre B&You B&You 20 Go à 5 euros par mois

L’offre B&You 20 Go à 5 euros par mois est une exclusivité web, valable uniquement jusqu’au 4 septembre prochain.

Depuis la France métropolitaine, ce forfait vous permet de profiter du réseau 4G+ de Bouygues Telecom avec 20 Go de données et des appels, SMS et MMS illimités. Concernant l’Europe et les DOM, le forfait propose 2 Go de données 4G avec toujours les appels, SMS et MMS illimités.

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?