Grâce à un design intelligent, un entretien simplifié et une autonomie généreuse, le Tineco Floor One Stretch S6 parvient sans peine à s’imposer comme le meilleur moyen de garder son intérieur propre.

Qui n’a jamais manqué de courage lorsqu’il s’agissait de déplacer un canapé ou une commode pour laver en dessous ? Qui n’a jamais découvert une couche conséquente de poussière sous un lit alors que le ménage est fait régulièrement ?

Souvent, entretenir ses sols à fond relève de la corvée. C’est pour en finir avec les sessions de ménage longues et fastidieuses que Tineco a conçu le Tineco Floor One Stretch S6. Ce combiné aspirateur/serpillière s’appuie non seulement sur une forte autonomie pour éviter de faire le ménage en plusieurs fois, mais surtout sur un design bien pensé qui lui permet de passer dans les moindres recoins.

Aucun meuble ne se met en travers de cet aspirateur

Sous l’appellation HyperStretch se cache la bonne idée de Tineco en matière de design. Le constructeur a ainsi conçu le Tineco Floor One Stretch S6 pour que celui-ci s’aplatisse complètement afin de ne mesurer que 13 cm de haut.

Une hauteur maximale de 13 cm // Source : Tineco

Cette nouvelle dimension lui permet donc de se glisser sous les meubles avec succès et d’atteindre la poussière et les taches dans les endroits les plus reculés. Mieux, sa tête d’aspiration s’est affinée pour s’assurer que ses trois brosses puissent s’approcher jusqu’à un demi-centimètre d’une surface verticale.

Une tête de lavage qui va dans les moindres recoins // Source : Tineco

Cela dit, un aspirateur couché au sol perd bien souvent en puissance. Pour pallier ce défaut, Tineco a entièrement revu la conception de son réservoir d’eaux usagées. Celui-ci est désormais divisé en trois sections distinctes, ce qui empêche l’eau d’abimer le moteur de l’appareil lorsque celui-ci est incliné à 180°. Le tout en préservant constamment la puissance d’aspiration pour garantir une efficacité maximale. D’autant que le réservoir d’eau propre, lui, est directement fixé sur la tête, ce qui permet à la serpillière d’être humidifiée en un instant, même si le Tineco Floor One Stretch S6 se trouve à l’horizontal.

Un aspirateur qui lave tout… Y compris lui-même

En cumulant aspiration classique et serpillière rotative à l’eau douce, le Tineco Floor One Stretch S6 est capable d’éliminer la poussière comme les taches incrustées. Et en une seule fois puisque son réservoir peut accueillir jusqu’à 720 mL d’eau sale, évitant ainsi à l’usager de devoir le vider à chaque nouvelle pièce de son domicile.

Celles et ceux vivant dans un logement particulièrement grand apprécieront sa colossale autonomie de 40 minutes. En effet, plus besoin de prévoir le ménage en plusieurs sessions à cause d’un aspirateur qui se décharge trop vite : le Tineco Floor One Stretch S6 peut accomplir sa mission en un seul voyage. La présence de l’écran tactile iLoop indique à l’utilisateur si le sol est propre ou non, le niveau de la batterie, ainsi que les divers modes de nettoyage. Il est même possible d’adapter la puissance d’aspiration et le débit d’eau.

Une prise en main facile // Source : Tineco

Reste l’entretien. Le risque avec les aspirateurs-balai/serpillières est que l’encrassement des brosses finisse par salir les sols plus qu’elles ne les lavent. Heureusement, Tineco a inclus le système FlashDry. Cette technologie se charge dans un premier temps de rincer les brosses avec une eau à 70° C. Une température plus que suffisante pour éliminer la majorité des pathogènes. Pour éviter la moisissure et les mauvaises odeurs, l’aspirateur souffle ensuite un air à 70°C pour sécher complètement les serpillières.

Le Tineco Floor One Stretch S6 se dévoile au public

En misant sur une grande polyvalence, notamment au travers d’un design particulièrement intelligent, le Tineco Floor One Stretch S6 a tout pour transformer efficacement nos habitudes de ménage. Il est d’ores et déjà possible de précommander cet aspirateur prometteur au tarif de 599 euros.

Cela dit, le constructeur offre une occasion unique de découvrir l’appareil en vrai. Du 7 au 9 juin prochain, Tineco ouvre pour la toute première fois un pop-up store à Paris. Non content de présenter au public bon nombre de ses produits, Tineco va permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur le Tineco Floor One Stretch S6, et même de l’essayer.

Mieux, une équipe d’experts se chargera de répondre à toutes les questions possibles, tout en proposant de nombreux codes promo sur une sélection de produit. Pour profiter de l’évènement, il suffit de se rendre au 24 rue Beaubourg, 75003.

