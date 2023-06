L’IA générative offre de nouvelles perspectives pour les QR Codes. Il est possible de générer des motifs complexes et chargés, mais toujours fonctionnels.

C’est un développement que l’on n’avait pas vu venir. Les outils capables de générer des images grâce à l’intelligence artificielle, comme Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E, vont peut-être parvenir à révolutionner les QR Codes. En effet, un internaute sur Reddit, signant sous le pseudonyme de nhciao, a publié début juin des créations très stylisées et détaillées de QR Codes.

Partagées sur le sous-Reddit dédié à Stable Diffusion, ces créations au nombre de huit montrent des QR Codes insérés dans des visuels artistiques s’inspirant entre autres des arts graphiques japonais — dont des estampes, des peintures et des dessins animés. Les styles sont très différents des uns des autres. Malgré tout, ce sont des QR Codes fonctionnels.

Vous pouvez effectuer un essai avec l’appareil photo de votre téléphone (avec l’application native ou bien une application dédiée que vous avez téléchargée). Pointez l’objectif vers le QR Code et lisez l’information : normalement, l’appli vous indiquera ce qui se cache derrière le dessin. Des membres de la rédaction ont essayé et ont pu tout lire.

Dans ces différents visuels, c’est à chaque fois vers le site qrbtf.com, un site chinois qui sert à générer des QR Codes. L’historique des messages de nhciao montre qu’il en a fait la promotion par le passé sur Reddit (« An Art QR Code Generator Website Made With React.js »). Cela étant, il serait évidemment tout à fait possible de faire la même chose pour n’importe quel site web.

Le fonctionnement de ces QR Codes est remarquable, car les motifs présents à l’image sont pourtant très complexes. De prime abord, on pourrait supposer que la charge visuelle très importante est de nature à affecter la bonne lecture du code : une sorte de « bruit parasite » empêchant de repérer la structure utile du QR Code, celle qui contient l’information.

Le QR Code, un code-barres en 2D

Les QR Codes (acronyme de Quick Response Codes) ont été inventés au Japon dans les années 90. Ils fonctionnent comme un code-barres, mais en 2D (il se lit dans les deux sens, horizontalement et verticalement : il est bidirectionnel). Les QR Codes ont été largement adoptés depuis. On les trouve dans des magazines, à la TV, au cinéma, dans des tracts, et ainsi de suite.

D’ordinaire, un QR Code est très sobre : c’est un carré dans lequel on trouve des modules noirs (de forme carrée), disposés sur un fond blanc. Il en existe de différentes tailles : certains sont minuscules, d’autres très grands. Les informations que ces codes-barres peuvent contenir sont variées (il peut s’agir d’une adresse web, du texte ou autre chose).

Des symboles récurrents figurent dans chaque QR Code, car ils servent à indiquer la position du code-barres et de quelle façon il faut lire les données qui s’y trouvent. Ce sont les trois gros carrés noirs identiques qui se trouvent dans les angles du QR Code. On trouve aussi d’autres motifs de nature technique, qui servent à la lecture des informations.

Les QR Codes ont également une autre particularité : les motifs sont organisés de façon à intégrer une certaine redondance de l’information (7, 15, 25 ou 30 %). Cette redondance participe à la correction d’éventuelles erreurs. En clair, il s’agit de rendre le QR Code toujours exploitable même s’il en manque un morceau ou si une partie est illisible — ce qui est pratique ici.

La structure d’un code QR. // Source : Université Gustave Eiffel

Ces créations ouvrent des perspectives plaisantes, en rendant les QR Codes bien plus jolis que les actuelles grilles monochromes. Les marques peuvent inventer un visuel qui enchâsserait leur logo ou leur produit dans un QR Code fonctionnel. Les QR Codes pourraient devenir des œuvres à part entière, aussi intéressants que l’information elle-même. Voire davantage.

Les réactions des internautes, sur Reddit, mais aussi sur Twitter — où ces créations circulent depuis le début de la semaine –, apparaissent extrêmement positives .« C’est beau. Cela signifie quelque chose. Le fait que cela fonctionne est géniale », dit l’un. « Cela va exploser », dit l’autre. Quand un troisième se demande pourquoi nhciao n’en a pas profité pour rickroller tout le monde.

