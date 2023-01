La banque en ligne Fortuneo rehausse le taux de son Livret + à 3 % pendant 4 mois, pour toute première souscription avant le 15 mars*. C’est un placement sans risque qui offre une grande liquidité.

Dans un contexte inflationniste et d’incertitude face à l’avenir, le Livret A n’est pas la seule solution pour placer ses économies sans risque de les perdre.

Le Livret + de la banque en ligne Fortuneo en est un bel exemple. Il bénéficie de plusieurs atouts du Livret A, comme un capital garanti, une disponibilité totale des fonds placés et l’absence de frais de fonctionnement. En plus, et contrairement au Livret A, vous n’êtes presque pas limité dans le montant de vos versements, tant son plafond est élevé (10 millions d’euros). Néanmoins, les intérêts du Livret + sont soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux.

En ce moment, celle qui a été élue « meilleure banque », lors du Trophée PriceBank de 2022, booste le taux de son Livret + à 3 % pendant 4 mois (sous réserve d’ouvrir pour la première fois un Livret + avant le 15 mars et dans la limite de 100 000 euros de dépôt).

Qu’est-ce qu’un Livret + ?

Le Livret + de la banque en ligne Fortuneo ressemble en de nombreux points au Livret A, à commencer par son fonctionnement. Vous pouvez l’alimenter quand vous le souhaitez, sans aucune contrainte de montant et de récurrence, contrairement à d’autres types de placements.

Source : Fortuneo

Très souple, il vous permet aussi de récupérer vos fonds à tout moment par simple virement bancaire. Autre atout : contrairement au Livret A, le Livret + dispose d’un plafond de 10 millions d’euros, de quoi placer ses économies sereinement et sans contrainte.

En plus, quelle que soit l’opération réalisée, la banque en ligne n’applique aucuns frais, pas même ceux liés à la tenue du compte. L’ouverture du Livret +, les versements, ainsi que les retraits effectués sont gratuits*. En revanche, les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Un placement qui vous rapporte en toutes circonstances

Si le Livret + fonctionne globalement comme le Livret A, tous deux ne profitent pas des mêmes taux. Le premier est déterminé par Fortuneo, alors que le second est imposé par la Banque de France et revu tous les six mois.

Dans tous les cas, ce taux ne peut jamais atteindre le palier de 0 %, ni même descendre en deçà. Comme le Livret A, le Livret + ne présente donc aucun risque de perte en capital. Mieux, il vous rapporte quoi qu’il arrive un minimum d’intérêts.

Source : Peter Conlan via Unsplash.

Actuellement, le taux du Livret + est de 0,5 % annuel brut (avant prélèvements fiscaux et sociaux*). Mais, si vous en ouvrez un avant le 15 mars prochain, Fortuneo booste exceptionnellement ce taux à 3 % pendant 4 mois (offre valable pour une première ouverture de Livret + et dans la limite de 100 000 euros de dépôt).

En raison de l’absence de risque de perte en capital, de la disponibilité des fonds, de la souplesse qu’il procure et de son plafond élevé, le Livret + s’impose donc comme un excellent placement complémentaire au Livret A.

Comment ouvrir un Livret + ?

Ouvrir un Livret + chez Fortuneo est une procédure aussi simple que rapide. Tout se passe directement sur le site de la banque en ligne. En quelques étapes clés, votre dossier de demande de souscription est prêt :

renseigner vos coordonnées dans le formulaire prévu à cet effet ;

indiquer le montant que vous souhaitez initialement déposer sur le Livret + (10 euros minimum), ainsi que le RIB du compte à partir duquel vous envoyez ces fonds ;

transmettre électroniquement vos justificatifs d’identité et de domicile, comme pour l’ouverture d’un compte courant.

À noter que si vous êtes déjà client Fortuneo, la procédure est encore plus simple et quelques clics suffisent pour adresser votre demande d’ouverture de Livret +.

Et, si vous lancez la demande d’ouverture de Livret + avant le 15 mars, et qu’il s’agit de votre première ouverture de Livret +, vous profitez pendant 4 mois d’un taux boosté à 3 %.

* Sous réserve d’acceptation par Fortuneo. Délai de rétractation de 14 jours. Consulter les mentions légales de l’opération et de Fortuneo.

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Numerama : participez à notre enquête !