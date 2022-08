Le robot Ameca dispose d’un champ dorénavant plus vaste d’expressions faciales, comme le montre une nouvelle vidéo où il se regarde dans un miroir.

Vous souvenez-vous du film I, Robot, avec Will Smith, inspiré de l’œuvre d’Isaac Asimov ? Les androïdes du long-métrage semblent être devenus une réalité dans les entrepôts de l’entreprise Engineered Arts — en tout cas, une réalité esthétique, car en matière d’intelligence artificielle, on en est bien loin, les robots n’approchant même pas une forme d’intelligence et encore moins une conscience.

Sur le plan visuel cependant, les créations d’Engineered Arts donnent un petit vertige. En 2021 déjà, une vidéo avait fait le tour du web, tant les expressions faciales d’un robot baptisé Ameca étaient réalistes — avec ce petit côté creepy, bizarre, de voir ces airs humains associés à une machine.

Ameca est de retour, dans une nouvelle vidéo postée le 12 août 2022. Et clairement, c’est toujours aussi dérangeant, voire davantage encore.

12 nouvelles expressions faciales

Dans la vidéo, Ameca présente 12 nouvelles expressions faciales en se regardant dans le miroir. Le robot prend des airs tantôt étonnés, surpris, ravis ou dégoutés. Et, euh, il fait aussi des clins d’œil.

« POV : Ma tête avant que je détruise l’humanité lol » // Source : Engineered Arts

Si la vidéo vous met à l’aise, c’est un phénomène bien connu et surnommé « vallée dérangeante ». La notion a été imaginée dans les années 1970 par l’ingénieur japonais Masahiro Mori. Il estimait que, dans un premier temps, plus les robots auront une apparence humaine, plus on fera preuve d’empathie envers eux. Et, puis, suivant une courbe ascendante, lorsque les robots nous ressembleront trop tout en étant explicitement artificiels, on atteindra un pic où ils nous inspireront du dégout, une répulsion.

En tout cas, Ameca reste pour l’instant un robot statique. Il ne peut pas marcher, Engineered Arts se concentrant sur les expressions faciales et les gestes. « Ameca est le robot à forme humaine le plus avancé au monde, représentant l’avant-garde de la technologie de la robotique humaine », vante l’entreprise sur son site internet.