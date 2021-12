Quel FAI fournit le meilleur débit Netflix en décembre 2021 ?

Netflix établit chaque mois un top des FAI pour savoir qui fournit le débit le plus important à son service de SVOD. Le calcul intègre divers paramètres pour évaluer la qualité de connexion et non pas seulement le débit brut.

Depuis qu’il est présent en France, Netflix établit chaque mois un classement des principaux fournisseurs d’accès à Internet. Cela permet aux internautes d’avoir une petite idée sur l’opérateur qui offre, a priori, la meilleure interconnexion avec le géant de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), même si dans les faits les quatre FAI offrent une qualité d’accès plutôt identique.

Quel est le classement Netflix des FAI en décembre 2021

Le classement mensuel des fournisseurs d’accès à Internet rassemble les résultats obtenus par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Mais il y a une subtilité : bien que l’on dénombre quatre opérateurs, le tableau de Netflix comporte en fait cinq entrées. En effet, le leader de la SVOD a fait le choix de séparer l’offre ADSL de SFR de son offre dans le très haut débit.

Voilà donc le classement établi par Netflix en décembre 2021, avec les données qui ont été collectées en novembre de la même année. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mégabits par seconde (Mbit/s). Il s’agit d’un débit, c’est-à-dire d’une quantité de données qui est transmise par unité de temps — en l’occurrence, ici on utilise la seconde.

SFR (Très Haut Débit) : 3,6 Mbit/s

3,6 Mbit/s Bouygues Telecom (Fibre + ADSL) : 3,4 Mbit/s

3,4 Mbit/s Free (Fibre + ADSL) : 3,4 Mbit/s

3,4 Mbit/s Orange (Fibre + ADSL) : 3,4 Mbit/s

3,4 Mbit/s SFR (ADSL) : 3,2 Mbit/s

Il est à noter que les mesures obtenues en novembre sont exactement similaires à celles recueillies en octobre 2021, quand a été établi le classement de novembre. Si l’on observe la trajectoire de chaque FAI sur une période de temps plus longue, on remarque une amélioration générale des débits depuis juin, avec une hausse de 0,2 Mbit/s. Seul Bouygues est stable.

Entre novembre et décembre, les débits n’ont pas bougé // Source : Netflix

La séparation des offres chez SFR peut s’expliquer par le fait que l’opérateur ne mobilise pas les mêmes types de connexion que ses rivaux. Le FAI s’appuie sur un réseau à terminaison en câble coaxial, qui est parfois présenté comme de la « fibre » ou de l’équivalent fibre. Pour ne pas tout amalgamer, Netflix a ainsi mis d’un côté l’ADSL et de l’autre la fibre et le câble.

Le classement mensuel montre surtout qu’il n’y a pas de différence notable entre les opérateurs sur la qualité d’accès pour Netflix. Bouygues Telecom, Free et Orange ont le même débit et SFR se trouve devant ou derrière (selon les cas de figure), mais avec un écart en pratique anecdotique pour être vraiment significatif. Cette proximité entre les FAI s’observe déjà depuis des mois.

Le classement de décembre, avec les mesures de novembre. // Source : Capture d’écran

Pour le dire autrement, le changement d’un opérateur à l’autre sur la base exclusive de ce top est vain, compte tenu des écarts très faibles, voire nuls, entre les quatre adversaires. Il convient toutefois de noter qu’il s’agit d’une photographie générale de la situation en France, avec des moyennes. Un cas particulier, pris isolément, pourra peut-être subir une expérience très différente.

Au niveau international, la France n’a pas à rougir : son débit moyen s’établit à 3,4 Mbit/s, ce qui permet au pays de se classer au deuxième rang, avec des pays comme le Japon, la Grèce, la Pologne, le Mexique, les Philippines, Taïwan, l’Argentine, le Chili, l’Équateur, le Paraguay, l’Uruguay et Trinité-et-Tobago.

Sur la première marche du podium, qui concerne les débits de 3,6 Mbit/s, on note la présence de nombreux pays européens, mais aussi les pays d’Amérique du Nord et quelques autres pays très avancés en termes de connectivité, comme la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong ou l’Australie. De fait, la marche à franchir parait tout à fait à portée des FAI français.

Comment est calculé le score Netflix des FAI ?

De prime abord, le classement de Netflix semble n’être qu’une moyenne de toutes les connexions vers le géant du SVOD dans le pays considéré. La réalité est un peu différente. L’entreprise américaine détaille dans une page dédiée sa méthode de calcul, qui est un peu plus fine que cela. Ainsi, sont exclues de son évaluation les connexions depuis une liaison mobile.

Au moment de lancer la lecture d’une vidéo sur Netflix, la session de visionnage a un débit binaire maximal, qu’on appelle aussi « bitrate ». Cette donnée sert à calculer la quantité de données transmises par une unité de temps. Pour Netflix, ce bitrate intervient donc dans le calcul du nombre de paquets reçus et traités dans un temps donné. Plus élevé est le bitrate, meilleure est la vidéo. Ce bitrate dépend aussi par la résolution d’image demandée ainsi que l’appareil et les codecs employés.

Source : Photo Numerama

Pour affiner ses mesures et intégrer des situations comme la congestion du réseau, c’est-à-dire lorsqu’il y a beaucoup de trafic sur le net et que les services peinent à délivrer correctement et rapidement leurs contenus (cela survient typiquement aux heures de grandes activités, par exemple en début de soirée), Netflix calcule ce bitrate maximal durant les heures de « prime time ».

En l’espèce, cela correspond donc aux horaires de soirée, quand les connexions aux serveurs sont nombreuses, puisque c’est le moment privilégié pour se lancer un film, un épisode de série TV ou un documentaire — il y a alors un certain embouteillage entre les serveurs de Netflix, votre opérateur et vous. Le bitrate maximal atteint par chaque connexion (par palier de 0,5 Mbit/s) va être analysé chez chaque FAI.

La qualité de la connexion globale est aussi intégrée. Si 90 % des abonnés chez un FAI regardent Netflix avec un débit de 5 Mbit/s, le bitrate maximal atteint par ce palier sera pondéré plus lourdement dans le calcul de la note finale. Il est remarquable, dans ces conditions, d’avoir une si grande proximité entre Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, malgré la diversité des critères en jeu.