Les trois principaux multiplexes, Pathé Gaumont, UGC et CGR, annoncent que les prélèvements cessent pendant la période du nouveau confinement national. Depuis la fin octobre, l'accès aux salles est interdit.

Le confinement national est de nouveau en place, depuis le 30 octobre et jusqu’au 1er décembre au moins. En conséquence, il n’est plus possible d’aller assister à une séance de cinéma, les petites salles de quartier comme les plus grands multiplexes de France ne relevant de l’activité essentielle du pays. Si vous achetez vos places à l’unité, vous n’avez aucun souci à vous faire. Mais en cas d’abonnement ?

« Bonne nouvelle », si tant est qu’il puisse y en avoir une dans cette période difficile : les grands exploitants de salles de cinéma en France que sont Pathé Gaumont, UFC et CGR annoncent des mesures pour ne pas procéder à des prélèvements indus.

Pathé Gaumont, UGC et CGR cessent les prélèvements

Concernant Pathé Gaumont, le prélèvement bancaire automatique pour les abonnements CinéPass est suspendu jusqu’à la réouverture des salles. Aucune démarche particulière n’est à faire de votre part. Dans le cas où tout a été réglé à l’avance, l’abonnement CinéPass sera prolongé automatiquement de la durée correspondante à la fermeture. Les places achetées à l’avance peuvent aussi être remboursées.

La durée de validité des places est prolongée, au 31 janvier ou au 28 février 2021, selon la date d’expiration initiale des cartes prépayées. Quant à la durée de validité des places expirant entre octobre et décembre, elle est prolongée de 4 mois. La durée de validité des points de fidélité jusqu’au 30 septembre a été prolongée jusqu’à fin décembre. Les évènements Pathé Live sont remboursables.

Du côté d’UGC. les clients de l’offre UGC illimité ne seront pas prélevés en novembre et tant que les salles restent fermées. Là aussi, l’abonnement sera prolongé automatiquement de la durée correspondante à la fermeture, s’il a été intégralement réglé à l’avance. Les réservations sont re-créditées ou remboursées et les formules, points et primes de fidélité sont étendus. Idem pour UGC Solo, UGC Blue et e-Solo UGC

Quant à CGR, c’est la même chose. En cas de réservation, les e-billets seront remboursés sans qu’il ne soit nécessaire de faire une démarche quelconque. Si cela a été fait en caisse ou sur une borne, il faudra se présenter en caisse à la réouverture des salles avec les billets pour le remboursement. Au sujet de la validité de vos cartes, contremarques et points fidélité, elle sera prolongée à une date ultérieure, non précisée.

