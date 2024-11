Lecture Zen Résumer l'article

Le département de La Réunion a été victime d’une cyberattaque au mois de novembre, menée par un nouveau groupe de pirates sur la scène du cybercrime.

Un nouveau de groupe de hackers spécialisé dans le ransomware a débarqué en revendiquant six attaques, dont celle contre le département de la Réunion. Le 14 novembre dernier, l’administration de l’île a été touchée par un logiciel malveillant, rapidement endigué, selon un communiqué partagé par le média l’info.re.

Cyberattaques : quand l’humain est le maillon faible Avec U-Cyber 360°, la société française Mailinblack vous permet de protéger votre organisation et d’éduquer vos collaborateurs à la cybersécurité. Du gestionnaire de mots de passe à la sécurisation des e-mails en passant par la formation continue ou les simulations d’attaques, cette solution regroupe tous les outils pour prévenir les risques cyber.

Néanmoins, une fuite de données a bien été constatée, sans avoir plus de précision sur la nature de ces infos. Le département assure qu’elle est limitée. Une cellule de crise a été immédiatement mise en place pour évaluer l’ampleur des dégâts et restaurer les réseaux dans les meilleurs délais. Une plainte a été déposée auprès des autorités, tandis que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été dûment informée de la situation.

Sur un site hébergé sur le darknet, les pirates ont simplement posté une image du département de la Réunion. Aucune info prétendument dérobée n’a été divulguée.

Le site de hackers avec la revendication de cyberattaque contre la Réunion en bas à droite. // Source : Numerama

Plusieurs victimes de cyberattaques revendiquées

D’autres départements en France tels que le Loiret ou les Alpes-Maritimes ont déjà été touchés par des cyberattaques. Termite est un groupe de ransomware encore inconnu au bataillon. Les pirates ont également revendiqué une cyberattaque contre l’entreprise de traitement de l’eau Culligan.

Le mode opératoire semble classique. Les pirates s’infiltrent dans le réseau informatique, puis exfiltrent des données avant d’exiger une rançon. Rappelons que la règle dans l’administration française est de ne jamais payer la somme réclamée par les hackers.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2024 ? Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+