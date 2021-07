En mai 2021, Hello bank! a lancé une nouvelle offre bancaire à destination des professionnels indépendants : Hello Business. Celle-ci s'adresse aux autoentrepreneurs, tout en reprenant l'ADN des formules d'Hello bank! qui lui a valu son succès auprès des particuliers.

Vous connaissez probablement Hello bank !, l’offre 100 % en ligne de BNP Paribas. L’établissement bancaire qui est déjà bien installé depuis plusieurs années dans le paysage des banques en ligne affiche l’une des meilleures offres du marché. Après avoir conquis les particuliers, Hello bank ! s’attaque désormais aux professionnels indépendants avec Hello Business, une offre bancaire à bas prix et sur-mesure.

L’offre Hello Business partage de nombreux avantages avec celle d’Hello bank ! (flexibilité de la carte bancaire, application moderne) tout en intégrant des services et des avantages spécialement conçus pour les professionnels. Elle a aussi l’avantage de proposer un tarif attractif de 10,90 euros HT par mois aux professionnels indépendants, qui pourront profiter d’une offre conçue spécialement pour eux et avec très peu de frais.

Une offre taillée pour les indépendants

Professionnels et indépendants n’ont pas les mêmes besoins lorsqu’il s’agit d’offre bancaire. C’est quelque chose qu’Hello bank ! a parfaitement pris en compte lorsqu’elle a conçu Hello Business. Cette offre comprend tout ce dont les indépendants ont besoin pour mener leurs missions.

L’une des particularités les plus utiles est la facilité de caisse de 1 550 euros incluse dans Hello Business. Il s’agit en fait d’une permission de découvert automatique de 1 550 euros. C’est un atout non négligeable pour compenser les missions impayées ou les imprévus sans que cela n’impacte l’activité professionnelle.

Les assurances incluses dans l’offre Hello Business sont également adaptées à l’univers professionnel. Parmi toutes les garanties offertes, on trouve notamment une assistance juridique que vous pouvez consulter lors d’un litige avec un client ou un fournisseur. Vous serez ainsi bien armé face aux mauvais payeurs.

Hello Business regroupe aussi différents avantages que l’on trouve aussi dans son offre pour les particuliers, comme :

la possibilité d’encaisser des chèques et des espèces dans les automates BNP Paribas

les virements SEPA gratuits et illimités, ainsi que les virements internationaux (hors frais de change)

Enfin, tout comme l’offre pour les particuliers, Hello Business ne facture que très peu de frais à ses clients. Les frais de tenue de compte, les commissions de mouvement ou encore les frais de résiliation sont fixés à 0 euro.

Une carte bancaire aussi avantageuse que celle des particuliers

Si l’offre d’Hello bank ! à destination des particuliers est si intéressante, c’est notamment grâce à la carte bancaire incluse. Avec Hello Business, la banque en ligne propose une carte bancaire dans la même lignée.

Le principal avantage de la carte bancaire incluse dans l’offre Hello Business est la possibilité de l’utiliser partout dans le monde, sans avoir à s’acquitter de frais. Il s’agit d’une carte VISA que vous pouvez utiliser lors de vos paiements et retraits à l’international. Hello bank ! ne prélève aucuns frais, même lorsqu’il s’agit d’opérations effectuées en devises étrangères.

Cette carte bancaire — au choix à débit immédiat ou différé — fonctionne de pair avec l’application mobile d’Hello bank !. C’est-à-dire que vous pouvez agir directement sur celle-ci sans avoir besoin d’un téléconseiller, et donc sans payer de frais. Vous pouvez ainsi bloquer et débloquer la carte, modifier les plafonds, activer ou désactiver les paiements en ligne directement depuis l’application. Elle a aussi l’avantage d’afficher en temps réel les opérations effectuées par la carte. Ainsi, vous n’aurez pas à attendre le lundi pour connaître l’état de votre compte après les dépenses du week-end.

Des services à destination des professionnels

En complément des services traditionnels, Hello Business propose aussi d’autres fonctionnalités qui n’ont pas grand-chose à voir avec une banque, mais qui sont très pratiques.

La banque en ligne intègre gratuitement le service Mon Business Assistant Start, un outil très utile pour les professionnels indépendants. Ce service permet de générer des devis, des factures ou des avoirs, mais aussi de gérer une base de données comprenant vos clients, produits et services proposés. L’outil propose même une synthèse de votre activité grâce aux différentes factures émises, avec le calcul de la TVA et les prévisions de trésorerie.

Enfin, si votre activité nécessite un terminal de paiement, Hello bank ! a noué un partenariat avec la société Lyf très avantageux pour les utilisateurs d’Hello Business. En effet, la solution d’encaissement Lyf Pro avec terminal de paiement coûte moins cher pour les utilisateurs de la banque en ligne. La commission prélevée par Lyf descend à 1,35 % TTC, contre 1,60 % HT habituellement. C’est un joli coup de pouce pour développer une activité de commerce.

Hello Business : tous les services au prix unique de 10,90 euros HT par mois

En reprenant l’ADN de l’offre Hello bank !, Hello Business propose une offre bancaire avantageuse et adaptée aux professionnels indépendants. Elle comprend des services au goût du jour, aussi bien en ce qui concerne la carte bancaire que de l’application mobile. Elle affiche enfin un tarif attractif compte tenu des fonctionnalités qu’elle propose.

En effet, Hello Business est proposé à 10,90 euros HT par mois. L’offre est réservée aux plus de 18 ans qui résident en France et qui exercent une activité de micro-entrepreneur, une profession libérale ou aux possesseurs d’une entreprise unipersonnelle.