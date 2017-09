Vous êtes à la recherche d'une bonne affaire ? Vous l'avez trouvée, la souris Roccat Kone XTD passe à 69,95 euros sur LDLC

Avoir un matériel de qualité est une nécessité quand on veut avoir une expérience gaming enrichissante, encore plus si l’on veut jouer à des jeux au niveau de la compétition. Si cette volonté est bien inscrite chez un bon nombre de joueurs, le budget ne permet malheureusement pas toujours de bien s’équiper.

Dès aujourd’hui, la souris gaming Roccat Kone XTD passe à 69,95 euros sur LDLC avec le code promo RENTREE5. La marque Roccat est réputée pour son matériel, d’une grande précision associée à un grand confort, adoptée par un certain nombre de joueuses et de joueurs professionnels et semi professionnels.

La Roccat Kone XTD est équipée d’un capteur laser Pro-Aim R3 de 8200 dpi, d’un processeur Turbo Core 72 MHz, d’une molette 4D Titan Wheel, et d’une mémoire interne de 576 ko.

Cette souris promet des performances maximales avec une précision extrême grâce à son système Tracking & Distance qui empêche la perte de précision lorsqu’on la lève et qu’on la replace, une accélération du déclenchement d’une action lorsqu’on clique sur l’un des boutons avec son système Click Master et son temps de réponse de 1 ms.

Ergonomique, la Roccat Kone XTD est censée s’adapter facilement à tout type de morphologie. Elle permet une forte personnalisation avec sa sensibilité ajustable, ses 10 boutons paramétrables (dont les fonctions assignables sont doublées grâce à la technologie Easy Shift [+]), son éclairage à 4 LED personnalisables et son poids ajustable.

