Blizzard entend maintenir son statut d'acteur majeur dans l'eSport. Nouvelle preuve ? L'inauguration d'une salle entièrement dédiée à l'eSport en Californie.

Non content de lancer une ligue Overwatch savamment orchestrée et organisée, du moins a priori, Blizzard Entertainment s’apprête à se fondre un peu plus dans le moule eSport à la faveur de l’inauguration d’une arène située en Californie et sobrement baptisée Blizzard Arena Los Angeles (un nom qui suggère d’autres salles ailleurs au passage). Le but est bien évidemment d’offrir une vitrine et un lieu dédié à la compétition, où les fans pourront se rendre afin de payer pour assister à des tournois. Comme dans un stade de football ou de basketball.

Californie = eldorado de l’eSport

Installée dans les Burbank Studios TV, la Blizzard Arena de Los Angeles pourra accueillir jusqu’à 450 personnes et comprendra plusieurs installations pour aider les équipes et générer de l’engouement et de l’argent (y compris une boutique de goodies). On rappellera que Las Vegas a déjà lancé une enceinte eSport, confirmant que la Californie est bien partie pour être l’eldorado de la discipline sur une pente définitivement ascendante.

Cette Blizzard Arena ouvrira ses portes les 7 et 8 octobre prochains à l’occasion des playoffs de la saison 1 des Overwatch Contenders puis enchaînera avec un évènement aux couleurs d’Hearthstone. Les spectateurs devront bien évidemment payer pour entrer dans la salle : 15 $ la journée, 25 $ pour un pass deux jours et 40 $ pour trois jours.

Il y aura-t-il des jeux non Blizzard ? « Pour le moment, nous nous concentrons sur les compétitions Blizzard. Eu égard à l’argument eSport de nos multiples franchises, nous anticipons un calendrier plutôt chargé. Il y aura peut-être des opportunités de travailler avec des partenaires sur certains événements, mais nous avons construit cette enceinte avec les compétitions Blizzard en tête », indique un porte-parole. L’exclusivité apparaît des plus logiques, comme dans le sport traditionnel. Une comparaison de plus rapprochant davantage les deux domaines.