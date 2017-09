Tesla a débridé à distance les véhicules de ses clients en Floride pour leur permettre de fuir l'ouragan Irma.

Depuis plusieurs mois maintenant, Tesla a rationalisé sa production de batteries et les modèles d’entrée de gamme reposent sur la même batterie de 75 kWh. Cela signifie que les Model S 60D sont des modèles bridés par le logiciel du véhicule : en temps normal, un client peut choisir de la débrider en payant un surplus au constructeur qui va automatiquement lever la limite. Mais en Floride, ces derniers jours, le temps était loin d’être normal et à l’approche de l’ouragan Irma, les possesseurs de Tesla entrée de gamme ont vu leur véhicule recevoir un coup de boost niveau autonomie.

En effet, Tesla a débloqué toutes les 60D des régions en danger pour les transformer temporairement en 75D. Cette décision a été prise par Tesla pour permettre aux habitants de la Floride de fuir le passage de l’ouragan avec le confort d’une autonomie plus grande, qui permet du coup d’éviter la queue aux superchargeurs et de fluidifier le trafic — cela correspond en effet à une distance réalisable en plus qui se situe entre 48 et 60 km.