La Nasa a fait appel à la firme Tupperware, spécialisée dans la production de boîtes en plastique, pour améliorer la culture des végétaux à bord de l'ISS.

La plantation de légumes et de végétaux à bord de l’ISS est une tâche qui prend énormément de temps à l’équipage. La Nasa a donc demandé à Tupperware de l’aider pour améliorer le système de culture hydroponique expérimental de l’ISS, qui sert à arroser les plantes.

Ce système, installé depuis mai 2014 et baptisé le « Vegetable Production System » — ou le « Veggie » — a pour objectif de tester un nouveau type de culture en serre et en zéro gravité. Les graines sont disposées dans une petite serre en plastique, sous un éclairage LED pour accélérer la pousse.

Pour remplacer la terre, les graines sont intégrées dans des petits coussins qui retiennent l’eau. Cependant, ces derniers ne conservent pas assez l’eau et le système hydroponique s’assèche si les astronautes ne s’en occupent pas régulièrement.

Un coussin en plastique

C’est pourquoi la Nasa a entrepris d’améliorer ce système de culture. Tupperware a déjà développé un système semi-hydroponique, le « Passive Orbital Nutrient Delivery System » (PONDS). L’entreprise a créé un nouveau coussin en plastique, conçu de telle façon à remplacer la gravité et à retenir l’eau plus efficacement.

La Nasa collabore également avec l’entreprise de technologie Techshot qui l’aide à la gestion des équipements, à la sécurité et pour le système fluidique.

Le PONDS sera envoyé via une mission cargo de SpaceX Dragon en 2018 et six nouveaux coussins seront installés.