Sony vient d'annoncer l'arrivée d'une vingtaine de jeux PS4 sur le PS Now. Jusque-là, le service de cloud gaming n'avait le droit qu'à des titres PS3.

Nos lecteurs belges, anglais ou hollandais vont se réjouir : les jeux PS4 commencent à débarquer sur le PS Now le service de streaming de jeu vidéo proposé par Sony et comparable en apparence au GeForce Now de Nvidia. Dès aujourd’hui, les joueuses et les joueurs qui ont souscrit à un abonnement PS Now pourront donc jouer à plusieurs titres qui étaient jusque-là disponibles sur PS4 et d’autres plateformes (les exclus ne sont pas nombreuses). Voici la liste complète :

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV : Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation : Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive : The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

PS4 games join the PlayStation Now lineup starting today ! https://t.co/MBtopoW7eX Stream over 500 PS3 & PS4 games to your PS4 or PC 🎮 pic.twitter.com/VYo7AnXZvL — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2017

Sony en profite pour annoncer que le nombre de jeux jouables sur son service a dépassé la barre des 500 titres, pour un service qui coûte 16,99 € par mois dans les pays où il est disponible. Le plus intéressant, c’est que ce service de jeu vidéo dans le cloud permet également de jouer sur PC avec le client proposé par Sony — cela signifie que les exclusivités consoles peuvent être parcourues sans posséder la console, moyennant bien entendu une bonne connexion à Internet vu que les jeux sont streamés.

On attend plus qu’une disponibilité du service en France, déjà lancé en bêta privée.