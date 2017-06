Avec la version 10.0 de l'Unicode dévoilée, ce sont des dizaines de nouveaux emojis qui sont présentés au public. Les symboles, désormais normalisés par le consortium, se retrouveront dans les prochaines mises à jour des logiciels d'Apple, Google ou Facebook. La star de cette année est assurément le hijab, enfin présent. Mais il n'est pas seul.

Comme de tradition, après des discussions intenses, le consortium Unicode a dévoilé sa dixième itération de sa planche de caractères. En tout, cette année avec la version 10.0 ce sont 8 518 nouveaux caractères qui sont ajoutés au code, ce qui monte à 136 690 caractères normalisés par l’institution composée des géants de la tech.

Mais le consortium précise, pour nous, que nous découvrirons 56 nouveaux emojis dans cette mise à jour. Soyons honnête : c’est encore le sujet qui nous intéresse le plus.

Hijab, elfe, jeune à barbe

Avec seulement 56 nouveaux pictogrammes, la mise à jour est loin d’être une des plus importantes des dernières années. Toutefois, on retrouve côte à côte dans les nouveautés des symboles longtemps attendus : le hijab, voile musulman pour commencer, mais également le jeune à barbe ou encore la maman qui allaite, sans parler des zombies, des anges et autres comparses fantastiques…

Nous connaissons les nouveaux symboles depuis mars, puisqu’ils ont été présentés en amont de la version 5.0 des emojis, qui font partie du grand tout géré par l’Unicode. Toutefois, aujourd’hui c’est pour les symboles le vrai baptême puisque le consortium a tranché leur futur code ainsi que leur intégration. Ils sont désormais attendus de pied ferme dans la prochaine version d’iOS, d’Android ou encore sur Windows, Twitter ou Facebook.

Notons par ailleurs qu’en dehors des symboles colorés, l’Unicode édite aussi la normalisation des symboles monochromes et le consortium a dévoilé un symbole Bitcoins (₿) générique qui côtoie désormais le dollar, la livre ou encore l’euro.

Enfin, la disparition du blob dans Android a permis aux designers de Google de montrer, avec un peu d’avance dans le calendrier, leur interprétation des nouveaux emojis. Ci-dessus vous trouvez donc les nouveaux symboles tels qu’ils seront sur le système mobile de Google à la rentrée.