Le forfait RED by SFR 100 Go semble être une bonne affaire pour les amoureux des forfaits mobiles. Et pourtant, il y a quelques pièges à éviter avant de craquer.

SFR, via son offre RED, a fait sensation avec l’annonce d’un nouveau forfait, disponible dès le 16 mars et ce, jusqu’au 4 avril. Et pour cause, l’offre attire l’œil : pour 20 €, l’opérateur rouge vert propose un forfait sans engagement qui vous permet d’utiliser jusqu’à 100 Go de données mobiles 4G. Aujourd’hui, la moyenne d’un forfait sans engagement haut de gamme tourne autour des 20 Go, avec des exceptions bien plaisantes à 50 Go de données. Le tout est bien entendu accompagné des appels et SMS illimités et des services SFR classiques.

Mais il y a plusieurs choses qu’il faut savoir avant de trouver l’offre trop alléchante.

Le mode modem est limité à 10 Go selon les mentions légales. Cela signifie que vous ne pouvez pas dépasser un dixième de votre forfait en partage de connexion. Sur une utilisation très intensive de notre forfait au MWC de Barcelone, avec des live vidéos, des uploads de fichiers lourds et une couverture quasi-permanente sur les réseaux sociaux, nous avons consommé à peu près 15 Go de données sur notre smartphone. Alors pour arriver à 90 Go uniquement sur votre smartphone, il faut forcer. Si votre smartphone est votre seul appareil qui vous permet d’accéder au web, cela peut être utile. Mais n’imaginez pas faire de ce forfait l’idéal du partage de connexion pour vous passer d’une offre box ADSL ou fibre….

Il n’y a que 5 Go de données en Europe et dans les DOM… par an. Si vous bougez beaucoup, pour le coup, la limite est basse. Certains forfaits proposent en Europe de consommer votre enveloppe traditionnelle, sans limite additionnelle (ou une limite temporelle : le forfait B&You le plus répandu à la rédaction propose 35 jours de roaming par an, sans limite de consommation). Notez que sur la question du roaming, les forfaits risquent de s’harmoniser autour de celui proposé par Free Mobile qui s’est plié en avance aux nouvelles mesures de l’Europe : la quantité de données prime donc sur la limite temporelle qui tend à disparaître.

En 4G, SFR est moins bon que les autres. Si l’on se fie aux données de l’ANFR sur le déploiement des réseaux mobiles, on voit que SFR est derrière en couverture 4G. Bouygues est à 31 % du territoire, Free à 26 %, Orange à 35 % et SFR à 21 %. De même, le débit de téléchargement moyen le met au coude à coude, bons derniers, avec Free (12 mb/s) ; Bouygues est à 18 mb/s et Orange à 28 mb/s.

Si ces trois points ne vous importent pas, alors le forfait spécial mis en place par RED by SFR pourrait être un bon choix. On peut saluer quoi qu’il en soit l’effort symbolique de relever la barre de l’enveloppe 4G à 100 Go : la concurrence peut alors riposter.