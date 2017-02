DuckDuckGo vient d'annoncer les projets que le moteur de recherche soutiendra en 2017. Au total, ce sont 300 000 dollars que vont se partager les bénéficiaires.

Nouvelle année, nouvelle vague de dons ! DuckDuckGo, un moteur de recherche qui se démarque de bon nombre de ses concurrents par son respect scrupuleux de la vie privée de ses utilisateurs, vient de dévoiler cette semaine la liste des organismes qui bénéficieront de sa générosité en 2017.

À la différence de l’an dernier, DuckDuckGo ne s’est pas focalisé particulièrement sur les projets open source : l’accent a été mis sur les organisations qui contribuent à élever le niveau de confiance en ligne. On retrouve dans la liste quelques noms qui ont déjà profité par le passé des dons de DuckDuckGo par le passé, comme l’Electronic Frontier Foundation, la Freedom of the Press Foundation ou Tor.

« Nous sommes chanceux d’avoir été en croissance », commente l’équipe de DuckDuckGo, « ce qui nous a permis d’augmenter nos dons d’année en année, de 1 500 dollars en 2011 à 300 000 dollars en 2017, pour un total cumulé de plus de 715 000 dollars ». En effet, si le site reste très loin de pouvoir rivaliser avec Google, il est de plus en plus utilisé pour passer des requêtes.

Les bénéficiaires en 2017

Freedom of the Press Foundation Freedom of the Press Foundation

« La Fondation pour la liberté de la presse protège et défend le journalisme contradictoire au XXIe siècle », commente DuckDuckGo. Pour cela, elle reçoit cette année une enveloppe de 100 000 dollars. C’est la quatrième fois que le moteur de recherche donne à l’ONG. Cette fois, les fonds serviront à former les journalistes à mieux se protéger en ligne.

World Privacy Forum World Privacy Forum

« Le World Privacy Forum se consacre à la manière de ré-imaginer la vie privée à l’ère du numérique grâce à des analyses et des recherches novatrices et ambitieuses sur la protection de la vie privée, ainsi qu’à l’éducation des consommateurs de la plus haute qualité », écrit DuckDuckGo, qui lui donne 75 000 dollars. Le but ? L’aider à créer un guide de la vie privée à destination des parents.

Open Whisper Systems Open Whisper Systems

« Rendre simples d’utilisation les communications privées ». Tel est le but d’Open Whisper Systems, explique DuckDuckGo, qui lui verse 29 000 dollars pour 2017. Cette somme servira au développeur, Moxie Marlinspike, de poursuivre ses travaux sur Signal, une application de messagerie instantanée qui offre une solution de chiffrement de bout en bout pour tenir à distance les regards indiscrets.

Privacy Rights Clearinghouse Privacy Rights Clearinghouse

« Depuis 1992, Privacy Rights Clearinghouse a rendu des particuliers aptes à protéger leur vie privée en leur fournissent une assistance directe et individualisée, à travers la création de publications éducatives originales et la promotion d’une politique favorable au consommateur », écrit DuckDuckGo. L’enveloppe de 25 000 dollars servira à poursuivre ces efforts en vue de toucher un public aussi large que possible.

Tor Tor

« Le réseau Tor est constitué d’un groupe de serveurs opérés par des volontaires qui offre aux internautes une amélioration de leur confidentialité et de leur sécurité sur Internet », écrit DuckDuckGo. Ils reçoivent donc 25 000 dollars. Là encore, c’est la quatrième année que le réseau Tor bénéficie du financement du moteur de recherche. Les fonds serviront à l’entretien général du projet.

Electronic Frontier Foundation Electronic Frontier Foundation

« L’Electronic Frontier Foundation est l’ONG leader dans la défense des libertés individuelles dans l’espace numérique », commente le moteur de recherche, qui lui verse cette année 25 000 dollars. L’EFF est une organisation qui a déjà bénéficié des fonds de DuckDuckGo trois années durant. Cette enveloppe servira à Privacy Badger, une extension pour navigateur qui bloque le pistage en ligne.

Divers Divers

DuckDuckGo annonce enfin avoir fait des versements plus modestes à toute une série d’organisations. On y trouve l’Union américaine pour les libertés civiles, Access Now, l’Institut Calyx, Restore the Fourth, Tech Freedom, Demand Progress, Online Trust Alliance, Patient Privacy Rights, le Centre pour la démocratie et la technologie, et le Centre pour la démocratie numérique. Les dons vont de 1 000 et 5 000 dollars.