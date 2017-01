Microsoft a décidé de supprimer le Snap Mode de la Xbox One, fonctionnalité qui permettait par exemple de regarder la télévision en jouant.

Lors de la révélation de la Xbox One, Microsoft avait vanté les mérites multimédia de sa console. On se souvient tous des fameux mots « Sport » et « TV » répétés à foison — et vantés — par les pontes, à l’époque logiquement détournés par les plaisantins du web. Mais figurez-vous que le géant américain s’apprête à tuer l’une des fonctionnalités mises en avant lors de sa conférence : le Snap Mode (ancrage), soit la possibilité de faire plusieurs choses en même temps, surtout destinée aux utilisateurs américains privés de box télé.

We replaced Snap to improve multitasking, reduce memory use, improve overall speed, and free up resources going forward for bigger things. — Mike Ybarra (@XboxQwik) January 24, 2017

Finie la télé en jouant

Effectivement, le Snap Mode, pour le moment toujours disponible, permet par exemple de regarder la télé en jouant ou encore de suivre les statistiques détaillées d’un programme sportif en temps réel. Une feature pratique dans certains cas, bien que difficile à utiliser, mais qui en demande sans doute un peu trop à la Xbox One, dont l’interface souffre beaucoup depuis le lancement malgré les nombreuses évolutions apportées par les ingénieurs de Microsoft.

Mais comme le dit la célèbre maxime attribuée à Antoine Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme , cette suppression du Snap Mode sera bénéfique pour la Xbox One. Elle regagnera quelques ressources qu’elle pourra attribuer à d’autres compartiments à même de rendre l’ergonomie plus agréable. Mike Ybarra note ainsi, « Nous retirons le Snap Mode pour améliorer le multitâche, réduire l’utilisation de la mémoire, améliorer la rapidité générale et libérer des ressources pour des choses futures plus utiles. » De là à penser que la Xbox One deviendra enfin une console stable ?