Rambox est un logiciel libre consistant à rassembler à un même endroit toutes vos messageries et vos boîtes aux lettres, de façon à vous permettre de tout voir d'un seul coup d’œil.

Vous avez parfois du mal à vous y retrouver entre toutes vos messageries en ligne ? Si c’est le cas, alors pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à Rambox ? Il s’agit d’un logiciel à installer sur l’ordinateur dont la mission est de regrouper dans une seule et même interface l’ensemble de vos boîtes aux lettres.

Avec Rambox, vous pouvez bien sûr accéder à vos webmails habituels (comme Gmail, iCloud Mail, Yahoo Mail, Outlook, Outlook 365) mais aussi aux messageries instantanées du moment (Hangouts, Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Skype). On trouve aussi les vieux de la vieille (AIM, AOL, ICQ) et des services plus spécialisés (Discord, HipChat, Inbox, ProtonMail, Steam Chat, Telegram, TweetDeck, HootSuite).

De base, Rambox gère au total 72 plateformes différentes ce qui permet de répondre à bon nombre de besoins. Si jamais celles que vous utilisez ne sont pas répertoriées, sachez que vous avez la possibilité de les inclure manuellement en renseignant dans les champs prévus à cet effet les informations demandées.

Une fois que vous vous connectez à un service, celui-ci est ajouté sous forme d’onglet en haut de Rambox. Il est vraiment très facile d’ajouter la messagerie de son choix, puisque Rambox affiche en fait une vue web dans son application. Aucun mot de passe ni identifiant n’est géré par l’application ; celle-ci ne sert que d’intermédiaire entre vous et le service auquel vous voulez accéder.

En plus de centraliser à un même endroit tous vos profils, Rambox a quelques fonctionnalités pas inintéressantes du tout : citons la possibilité de bloquer le logiciel si vous vous absentez, de synchroniser les accès entre tous les appareils si vous créez un compte Rambox et de profiter d’un mode silencieux pour ne pas être dérangé par de nouvelles notifications.

D’une certaine façon, Rambox a le même intérêt qu’un gestionnaire de flux RSS. Plutôt que de passer en revue un à un les sites que vous appréciez pour voir s’il y a eu de nouvelles publications depuis votre dernière visite, l’outil va vérifier à votre place vos abonnements et vous dire qu’est-ce qui a été mis à jour et qu’est-ce qui ne l’est pas. Rambox, c’est pareil : vous verrez directement quels sont les services où il y a du nouveau.

Uniquement disponible en anglais, Rambox est proposé sur Windows, Mac et Linux. Le code source du projet peut être consulté sur GitHub dans la mesure où il s’agit d’un logiciel libre. Vous pouvez d’ailleurs contribuer à l’amélioration de l’application si vous le désirez et que vous vous y connaissez un peu en programmation.