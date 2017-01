Une assurance japonaise utilisera une I.A. pour remplacer 34 de ses employés. La machine devra effectuer des activités de vérification et des procédures d'analyse sur les dossiers des clients.

Une I.A., la « IBM Watson Explorer », remplacera 34 employés d’une assurance vie japonaise, la Fukoku Mutual Life Insurance, dans les jours à venir.

Notamment, l’I.A. devra analyser les certificats et les antécédents médicaux des clients, déterminer les paiements et facturer les dépenses médicales. Ainsi, elle devra gérer toutes les procédures d’élaboration d’un dossier jusqu’à le faire arriver dans les mains d’un superviseur humain qui s’occupera de l’approbation et du paiement final.

L’entreprise a dépensé 200 millions de yen (1,7 million de dollars) sur ce nouveau système, qui nécessitera une maintenance annuelle d’un coût de 128 000 dollars.

D’après leur communiqué de presse, l’I.A. sera intégrée aussi dans le travail de vérification d’évaluations des paiements pour « améliorer le service client en améliorant la précision de l’évaluation du paiement. »

Ainsi, la IBM Watson Explorer devrait augmenter la productivité de l’entreprise de 30 %, en économisant déjà 1,1 million de dollars sur les salaires des employés : un investissement qui commencera à se transformer en bénéfice au bout de deux ans d’activité.

L’époque où les emplois de service seront remplacés par des machines semble se rapprocher. Washington a d’ailleurs publié récemment un document concernant l’utilisation future des I.A. dans le monde du travail, en ne cachant pas ses inquiétudes sur le sujet.

Cela dit, le cas de l’assurance Fukoku ne semble pas être isolé : par exemple, la Nippon Life Insurance Co. est en train d’utiliser des intelligences artificielles pour déterminer la meilleure couverture médicale pour ses clients, tandis que la Dai-Ichi Life Insurance et la Japan Post Insurance sont en train d’intégrer progressivement une IBM Watson Explorer de la même manière que l’assurance Fukoku.