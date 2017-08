Parmi les 7 exoplanètes qui gravitent autour de l'étoile naine Trappist-1, 3 pourraient potentiellement abriter de la vie au vu des traces d'eau repérées par une équipe internationale de chercheurs.

6 mois à peine après la découverte remarquée de 7 exoplanètes autour de l’étoile naine Trappist-1, les dernières découvertes scientifiques autour de ce système viennent renforcer la possibilité qu’elles puissent abriter de la vie — contrairement à ce que pense la Nasa.

Une équipe internationale d’astronomes a en effet utilisé le télescope spatial Hubble de l’Agence spatiale américaine et de l’Agence spatiale européenne (ESA), à la recherche de signes aquatiques sur ces exoplanètes. Résultat : les planètes les plus éloignées du système abriteraient encore d’importantes quantités d’eau, selon les observations menées sur le rayonnement ultraviolet grâce à Hubble.

Une perte équivalente à 20 océans terrestres

Vincent Bourrier, membre du Pôle national de recherche PlanetS à l’Université de Genève, explique : « Le rayonnement ultraviolet est un facteur très important dans l’évolution atmosphérique des planètes. Comme dans notre propre atmosphère, […] le rayonnement ultraviolet stellaire peut dissocier la vapeur d’eau en hydrogène et en oxygène. »

En l’occurrence, les exoplanètes les plus proches — et notamment TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c — pourraient avoir perdu une quantité colossale d’eau au fil du temps : l’équivalent de 20 océans terrestres. Les chances de trouver des planètes contenant de la vie sont plus fortes sur les planètes les plus éloignées du système.