Sans surprise, Halo 5: Guardians se mettra à jour au lancement de la Xbox One X pour améliorer sa résolution bancale.

À défaut d’avoir été dévoilée avec un Halo 6, la Xbox One X pourra compter sur Halo 5 : Guardians pour éventuellement en mettre plein la vue (ce qu’il faudra vérifier le moment venu). En effet, 343 Industries a confirmé que le FPS exclusif à Microsoft sera optimisé pour la future console surpuissante. La promesse est là : ce sera normalement de la vraie 4K avec un framerate à 60 fps.

Halo 5 dans une résolution correcte

Cette mise à jour sera d’autant plus bienvenue que 343 Industries avait consenti à beaucoup de sacrifices pour que son Halo 5 : Guardians maintienne ces 60 fps. Le studio avait logiquement dû rogner sur la résolution en optant pour une technologie dynamique s’adaptant à ce qui est affiché à l’écran pour éviter les chutes. Avec la puissance embarquée dans la Xbox One X, il ne devrait pas y avoir de concession, même si on doute de la vraie 4K annoncée.

343 Industries en profite pour partager une autre bonne nouvelle : Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3 : ODST et Halo 4 seront rétrocompatibles sur Xbox One avant la fin de l’année (on rappellera qu’ils existent déjà sur Xbox One via la compilation Halo : The Master Chief Collection). Microsoft précise qu’il sera même possible de faire des LAN cross-generation en reliant des Xbox One avec des Xbox 360.