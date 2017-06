Vidéo : Hitman : le prologue est jouable sans rien payer Maxime Claudel - il y a 10 minutes Pop culture

Après avoir rassuré les fans sur l'avenir de la franchise, IO Interactive permet aux joueurs de découvrir le prologue d'Hitman dans son intégralité.

Lâché par Square Enix, IO Interactive ne va pas laisser mourir la franchise Hitman. Dans un long billet publié il y a quelques jours sur son site officiel, le studio, désormais indépendant, avait partagé une bonne nouvelle : il conserve les droits de la licence et entend bien la faire vivre dans les années à venir, comme le suggère le nom de l’image accompagnant le communiqué (« Nous sommes IOI est nous faisons Hitman »).

En attendant, IO Interactive allie déjà les actes à la parole en permettant aux joueurs PS4, Xbox One et PC de profiter de l’intégralité du prologue du jeu épisodique Hitman sans rien payer.

47 ne va pas mourir

Cela signifie qu’il est possible de découvrir le premier environnement du titre, à savoir la base de l’ICA. En termes de contenu, l’introduction comprend deux missions principales (et ses cinématiques), deux contrats escalade, une quarantaine de défis et des trophées/succès à débloquer. C’est finalement une grosse démo jouable que lâche IO Interactive. Pour rappel, la première saison d’Hitman comprend six épisodes nous faisant voyager dans autant de villes (de Paris à Hokkaido).

Bien évidemment, la progression sera conservée dans la version complète en cas d’achat, sachant qu’Hitman est logiquement proposé en promotion un peu partout : 18,97 € sur PC (via Steam), 24 € sur Xbox One et 40 € sur PlayStation 4. Tout est fait pour craquer en somme.