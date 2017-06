La saga Hitman était en danger, la voici sauvée. IO Interactive, le studio derrière le dernier jeu de la franchise, vient d'annoncer son indépendance. Le studio danois récupère même la licence, pouvant ainsi développer de nouveaux jeux.

On avait laissé Hitman et son développeur en bien mauvaise posture, lâchés par Square Enix qui souhaitait refiler le personnage et le studio danois à une autre compagnie. Finalement, l’Agent 47 va continuer de partir en mission, puisque IO Interactive va garder la licence et redevient, par la même occasion, indépendant.

C’est en tout cas ce qu’à annoncé le directeur du studio Hakan Abrak, dans une lettre aux fans de la franchise de jeu d’infiltration. Les négociations avec Square Enix auraient abouti à un accord permettant aux Danois de racheter le studio — dont la société japonaise possédait une bonne partie — et aussi de garder les droits de la licence.

« Nous garderons tous les droits sur la licence Hitman », écrit-il. « C’est un moment critique pour IOI. À partir d’aujourd’hui, nous avons le contrôle total de l’orientation de notre studio et de la saga Hitman. Nous sommes sur le point de forger notre futur et c’est incroyablement excitant. »

Une déclaration pleine d’optimisme, qui peut rassurer les fans de la franchise et peut-être leur faire espérer que les saisons d’Hitman rapidement évoquées, lorsque Square Enix était encore dans le jeu, existent un jour. Plus de détails sur la prise d’indépendance de IO Interactive devraient être dévoilés la semaine prochaine.