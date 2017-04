Reddit a laissé un tableau blanc aux internautes. Ensemble, en quelques jours, ils en ont fait une œuvre collaborative bourrée de références.

Pour le premier avril, Reddit ne fait pas dans la blague lourde. Cette année, le site communautaire a lancé un tableau blanc sur lequel tous les membres pouvaient poser un pixel d’une couleur différente… toutes les 5 minutes. Il était évidemment possible de dessiner par dessus le pixel de quelqu’un d’autre. Et si on aurait pu croire que cela donnerait des gribouillages et autres dessins péniens à répétition, c’était sans compter sur l’intelligence collective de Reddit.

Des groupes se sont formés et se sont mis d’accord sur des dessins à ajouter à la fresque. Chaque membre a ainsi pu ajouter son pixel, parfois en faisant des multicomptes. Puis, une fois le dessin fait, les pixels étaient jalousement gardés par les communautés, qui n’ont pas tardé à créer des cultes, comme d’habitude.

L’œuvre finale peut être consultée à cette adresse, mais nous pensons que la version vidéo qui montre la progression du dessin est encore plus passionnante. 10 minutes à consacrer à ce projet si profondément ancré dans la culture web, ce ne sera jamais perdu !