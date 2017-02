Découvrez notre sélection des jeux que nous allons allègrement saigner ce week-end.

Dots – iOS, Android

Voici notre dernier coup de coeur pour passer sans encombre les moments de flottements du quotidien ! Dots pourrait de prime abord ressembler à un bête jeu où il faut se contenter de relier des points de couleurs, mais le titre se révèle rapidement accrocheur. Pour peu que l’on soit séduit par son design épuré, Dots est le titre de jeu que l’on peut très facilement adopter pour un long moment sur son téléphone.

Elite Dangerous – PC

Nous vous en avons probablement déjà parlé, mais Elite Dangerous fait parti de ces jeux desquels on s’éloigne une petite période pour mieux y sacrifier de longues heures par la suite. Incroyablement immersif en VR, le jeu est tout aussi prenant devant un simple écran d’ordinateur, où l’on peut visiter à l’envie l’univers à l’échelle 1:1. En tant que marchand de l’espace, notre mission est de se faire rapidement un peu d’argent pour augmenter sa capacité de marchandises et avoir un vaisseau à peu près correct. Attention toutefois, bien qu’un peu rare, les rencontre avec d’autres joueurs ou d’autres espèces aliens peuvent tourner au vinaigre !

Elite Dangerous est disponible à 24,99 € sur PC et Xbox One.

For Honor – PC, PS4, Xbox One

On termine notre week-end en savourant évidemment la sortie notable de la semaine : For Honor. Pour ceux qui en auraient marre des multijoueurs avec des guns et de l’artillerie lourde, For Honor revient au source avec des combats au corps-à-corps, faisant appel aux plus grands guerriers de factions Vikings, Chevaliers ou Samouraïs. Il faudra un petit temps d’adaptation pour apprendre coups d’estoc, parades et bottes secrètes, mais les batailles feront vite rage sur les très belles cartes du jeu.

For Honor est disponible à 69,99 € sur PC, PS4 et Xbox One.