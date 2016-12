Denis Villeneuve s'apprête à lancer son Blade Runner 2049. Il est en discussion pour enchaîner avec Dune, autre monument de la SF.

Legendary Entertainment a décidé de se lancer un sacré pari : adapter la difficilement adaptable franchise Dune sur petits et grands écrans. Le studio a récupéré les droits et entend respecter la saga littéraire imaginée par Frank Herbert. On le sait, beaucoup ont essayé et s’y sont cassés les dents mais, avec les moyens d’aujourd’hui, il y a sans aucun doute la possibilité de faire beaucoup mieux.

Dans tous les cas, Legendary ne risque pas de confier les rênes du film, le plus gros morceau du projet, à n’importe qui. D’ailleurs, on parle de Denis Villeneuve, l’un des réalisateurs les plus hypés du moment.

Autre monument

Selon les informations récoltées par The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve serait donc en négociation avec Legendary Entertainment pour s’occuper du prochain long métrage Dune, plus de 30 ans après celui de David Lynch, un four à l’époque.

Depuis Incendies, le Canadien s’est mis Hollywood à ses pieds en enchaînant les films appréciés : Prisoners, Enemy et Sicario. Touche-à-tout, il s’est récemment essayé à la science-fiction avec Premier Contact, nommé dans deux catégories aux Golden Globes 2017 (meilleure actrice dans un film dramatique pour Amy Adams, meilleure bande originale pour Johan Johansson).

Mais Denis Villeneuve jouera surtout gros au moment de la sortie de Blade Runner 2049, suite d’un autre monument de la SF et dont la première bande-annonce a été dévoilée cette semaine. S’il réussit, on sera peut-être moins inquiets pour Dune. Car, après tout, J.J. Abrams s’est bien — et plutôt bien — occupé de Star Trek et de Star Wars…