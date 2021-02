Romain Ribout - 23 février 2021 Tech

[Le Deal du Jour] SanDisk est un expert des solutions de stockage, en allant de la microSD jusqu'au SSD. Ce sont des produits fiables que nous recommandons chaudement, d'autant plus avec une réduction de 30 % sur son SSD le plus populaire.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vouloir acheter un SSD est devenu l’un des premiers réflexes à adopter pour booster un peu son PC. Pour cause, le prix de ces solutions de stockage à forte vitesse de transfert a énormément chuté ces dernières années. Il est alors possible de faire de très bonnes affaires, comme c’est le cas aujourd’hui avec le SSD Plus SanDisk 1 To qui passe de 120 euros à seulement 85 euros sur Amazon après une remise immédiate de 30 %.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques principales du SSD ?

Le SSD Plus de SanDisk possède un stockage de 1 To, soit 1 000 Go, ou 1 000 000 de Mo. Bref, c’est une capacité suffisante pour installer votre système d’exploitation ainsi que de nombreux logiciels ou jeux. Concernant sa vitesse, il peut atteindre jusqu’à 535 Mo/s en lecture et jusqu’à 450 Mo/s en écriture, selon le constructeur. C’est 5 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel.

Quels sont les appareils compatibles ?

Comme la plupart des SSD internes, le SSD Plus SanDisk 1 To se branche en SATA 3 et opte pour un format de 2,5 pouces. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable. Cependant, oubliez ce SSD si vous avez un ultrabook, car ce dernier n’est tout simplement pas compatible. Si vous êtes dans cette catégorie, il faut plutôt privilégier un SSD NVMe au format M.2.

Pour information, ce SSD n’est pas non plus adapté pour les consoles de jeux vidéo.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo