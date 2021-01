[Le Deal du Jour] L’enceinte Google Nest Audio ne se contente pas d’être une simple successeuse du classique Google Home : elle est plus performante. Mieux, elle profite d’une réduction intéressante puisque le lot de 2 Nest Audio baisse de 50 euros.

Acteur de poids dans le petit monde des enceintes connectées, Google a profité de la rentrée 2020 pour apporter un petit vent de fraîcheur à sa gamme de Google Home. Est alors arrivée la Google Nest Audio, une enceinte intelligente qui ne se contente pas de proposer un nouveau design, mais également une montée en gamme des performances. Une belle prouesse, parfaite par Cdiscount qui atténue le prix à l’occasion des soldes d’Hiver.

Le lot de 2 enceintes Google Nest Audio affiche un tarif de 149,99 euros chez Cdiscount au lieu de 199,99 euros, soit une réduction de 50 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Que faut-il savoir sur la Google Nest Audio ?

Le changement le plus notable vis-à-vis de la génération précédente est sans nul doute le design. Plus imposante (17,5 cm de haut et 12,4 cm de large), la Nest Audio se veut plus durable avec son revêtement en tissu d’abeilles composé à 70 % de plastique recyclé.

L’autre bonne surprise réside dans ses performances sonores. Celles-ci ont été considérablement améliorées par rapport au Home classique. En résulte une enceinte globalement plus puissante, avec des basses beaucoup plus riches. D’autant que son nouveau design permet à son tweeter (19 mm) et son woofer (75 mm) de diffuser le son à 360°. Sans parler d’un logiciel intégré qui ajuste l’audio en temps réel pour un son plus naturel et des voix plus claires.

Pourquoi deux enceintes plutôt qu’une ?

Le Google Nest Audio dispose d’un système multiroom qui permet de connecter plusieurs enceintes entre elles. Il est ainsi possible de disposer plusieurs enceintes dans une même pièce afin de diffuser en stéréo la même musique, par exemple. Ce lot de deux Nest Audio est donc parfait pour ce genre de configuration, d’autant que les enceintes sont extrêmement faciles à configurer.

Vous avez également la possibilité d’installer une enceinte dans chaque pièce, aussi bien pour profiter de votre musique où que vous soyez, que pour garder un contrôle total sur vos appareils connectés. Car Google oblige, Google Assistant est présent, et chaque enceinte est équipée de trois micros. Ceux-ci captent tous vos ordres, quels qu’ils soient et quelle que soit votre position. Et si vous êtes plusieurs à vous exprimer, la technologie Voice Match permet à l’enceinte de reconnaître votre voix entre toutes.

Qu’en dire de plus ?

Les amateurs et amatrices de podcast apprécieront la présence de la technologie Ambient IQ, qui offre une calibration intelligente du son selon le contenu diffusé (podcast, radio, audiobook, chanson…).

