Scribble Diffusion utilise un réseau de neurones pour interpréter votre dessin. Vous pouvez aussi entrer un prompt pour le décrire afin d’avoir un rendu plus net… ou alors pour piéger l’IA.

Vous n’êtes pas un as du pinceau ? Les systèmes d’intelligence artificielle ont la possibilité de vous assister pour générer un visuel beaucoup plus satisfaisant que votre griffonnage. C’est ce que propose par exemple AutoDraw, qui transforme un tracé hasardeux et imprécis par un rendu beaucoup plus correct — s’il arrive à bien interpréter ce qu’il voit.

Une IA interprète votre dessin

Dans un autre genre, il y a Scribble Diffusion. Ce service, repéré sur Reddit dans un forum consacré aux outils chouettes liés à l’IA, sert aussi à mobiliser l’intelligence artificielle pour générer un dessin en combinant deux informations que vous lui fournissez : un gribouillis et un prompt, c’est-à-dire une commande, décrivant ce que c’est censé représenter.

Pour aller plus loin Votre enfant dessine comme un pied ? Il y a pire : une IA qui anime ses horreurs

Un exemple avec un chat dans une boîte, représenté à la vite, et la commande pour décrire notre idée. // Source : Scribble Diffusion

L’outil mobilise ControlNet, une structure de réseau neuronal permettant de contrôler les modèles de diffusion en ajoutant des conditions supplémentaires. C’est un outil open source, dont le fonctionnement et les fichiers sont décrits dans un dépôt sur GitHub. Pour comprendre le visuel, l’outil combine aussi le texte que vous renseignez.

Le fonctionnement de l’algorithme est détaillé dans le dépôt. Cela procurera des clés de compréhension sur les particularités de ce modèle, notamment le poids et l’interaction entre les deux instructions qu’on lui envoie (une image et un texte). Si les deux commandes sont alignées, le rendu est cohérent. Mais dès que l’on les oppose, c’est immédiatement plus abstrait.

Deux commandes incohérentes… pour un rendu… original. // Source : Scribble Diffusion

Les expérimentations comme AutoDraw et Scribble Diffusion ne sont que deux exemples parmi d’autres. Le mouvement, manifestement, s’étend et s’accélère, y compris dans des outils commerciaux ouverts au grand public. Ainsi, le logiciel Firefly d’Adobe, qui travaille avec l’IA, explore une solution pour transformer un brouillon en un dessin finalisé.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !