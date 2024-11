La justice américaine dévoile enfin ses cartes contre le redoutable gang de cybercriminels Scattered Spider. Le parquet de Los Angeles vient en effet de présenter les poursuites judiciaires contre cinq hommes d’une vingtaine d’années. Quatre Américains, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, ont ainsi été inculpés en Californie par un grand jury fédéral. Ahmed Elbadawy, un Texan de 23 ans, est surnommé « AD » sur la toile. Âgé de 20 ans, Noah Urban, « Sosa » ou « Elijah », vit, lui, à Palm Coast, en Floride. Evans Osiebo, qui a le même âge, est de Dallas. Enfin, Joel Evans, alias « joeleoli », 25 ans, réside en Caroline du Nord.

Quant au cinquième suspect, le Britannique Tyler Buchanan, il est détenu actuellement en Espagne. Selon le journaliste Brian Krebs, « Tylerb » aurait pris le large du Royaume-Uni après l’agression de sa mère à son domicile. Des intrus auraient menacé de le brûler avec un chalumeau s’il ne donnait pas les clés de ses portefeuilles de cryptomonnaie. Le FBI a réussi à remonter à eux en suivant les transactions en crypto-monnaie ou en se penchant sur des enregistrements de noms de domaine destinés à des opérations de hameçonnage. Si le quintet est reconnu coupable, ils encourent chacun une peine pouvant aller jusqu’à vingt-deux ans de prison.

-US charges five Scattered Spider members. -Four from the US, one from the UK. -Three seem to be under arrest (if I tracked them correctly) www.justice.gov/usao-cdca/pr…— Catalin Cimpanu (@campuscodi.risky.biz) 20 novembre 2024 à 22:05